İtalya'da Küresel Sumud Filosu'na Destek Gösterileri

İtalya'da, İsrail'in ablukasını kırmak için yola çıkan ve Tunus'ta bulunduğu sırada gece saatlerinde insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek gösterileri düzenlendi.

Başkent Roma ile ülkenin ikinci büyük kenti Milano'da on binlerce kişi, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden yola çıkan ve Tunus'ta İHA saldırısının hedefi olan Küresel Sumud Filosu'na desteklerini göstermek için bir araya geldi.

Roma'da Sapienza Üniversitesinin önünden başlayan ve Vittorio Meydanı'na kadar süren yürüyüşte göstericiler, " Filistin'e özgürlük", "Hepimiz antisiyonistiz" şeklinde slogan attı.

Göstericiler, "Bütün gözlerimiz Küresel Sumud Filosu'nun üzerinde", "Her şeyi bloke edeceğiz", "Rüzgarınız bol olsun", "Soykırımı durdurun", "İsrail ile anlaşmalara son verilsin" yazılı dövizler açtı.

Göstericiler, Küresel Sumud Filosu için genel greve de hazır olduklarını belirtti.

Milano'da da kent merkezindeki Duomo Meydanı'nda Filistin bayraklarıyla bir araya gelen binlerce kişi, Küresel Sumud Filosu ve Gazze'ye desteklerini gösterdi.

Küresel Sumud Filosu'nun Tunus'ta İHA saldırısına maruz kalması protesto edilirken, Gazze'ye saldırıları devam eden İsrail'e de tepki gösterildi.

Gösteride, "İsrail, terör devleti", "Filistin ile olmak, tarihin doğru tarafında olmaktır" ve "Ellerinizi, Küresel Sumud Filosu'ndan çekin" yazılı dövizler açıldı.

Küresel Sumud Filosu

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla) adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıkmıştı. Aynı gün İtalya'nın Cenova kentinden de toplamda 300 ton yardım malzemesi taşıyan birkaç tekne, Küresel Sumud Filosu'na katılmak üzere Akdeniz'e açılmıştı.

İspanya'dan yola çıkan tekneler, 7 Eylül'de Tunus'a ulaşmaya başlamıştı.

Küresel Sumud Filosu yönetimi, dün gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filoya katılan en büyük gemiye siyonist bir İHA saldırısı düzenlendiğini" duyurmuştu.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade eder. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılır.