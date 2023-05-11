İtalya'da korkutan patlama
Güncel Haberler
- İtalya'da korkutan patlama İtalya'nın Milano şehrinde patlama meydana geldi.
- İtalya'da korkutan patlama
MİLANO - İtalya'nın Milano şehrinde patlama meydana geldi.
İtalya'nın kuzeyindeki Milano şehir merkezinde bugün öğle saatlerinde nedeni henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Polis, patlamanın ardından çıkan yangında birkaç aracın yandığını belirtti. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği bildirildi. Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel