İtalya'da kendisi için gösteriler yapılan anarşist mahkum açlık grevini sonlandırdı

İtalya'da cezaevinde sıkı tecrit koşullarında tutulduğu için ekim ayından bu yana açlık grevi yapan anarşist mahkum Alfredo Cospito'nun, sıkı ceza rejimine karşı başlattığı açlık grevini sonlandırdığı bildirildi.

İtalya'da cezaevinde sıkı tecrit koşullarında tutulduğu için ekim ayından bu yana açlık grevi yapan anarşist mahkum Alfredo Cospito'nun, sıkı ceza rejimine karşı başlattığı açlık grevini sonlandırdığı bildirildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Gayrı Resmi Anarşistler Federasyonu (FAI) isimli anarşist grubun elebaşı 55 yaşındaki Cospito, bir jandarma karakoluna saldırı girişiminden dolayı aldığı müebbet hapis cezasının Anayasa Mahkemesince önceki gün bozulmasıyla dün açlık grevini bıraktığını duyurdu.

Ekim ayından bu yana sürdürdüğü açlık grevi nedeniyle 50 kilo veren ve ciddi sağlık sıkıntıları çektiği için bir süredir San Paolo Hastanesi'nde tedavi gören Cospito'nun eski sağlığına kavuşunca yeniden cezaevine gönderileceği belirtildi.

Cospito'nun avukatlarının, müvekkillerinin sıkı tecrit altında tutulmasının "orantısız" ve "insanlık dışı" olduğu gerekçesiyle Strazburg'daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine de ayrıca bir itiraz başvurusu yaptığı belirtildi.

Cospito için çok sayıda gösteri yapılmıştı

FAI elebaşı Alfredo Cospito, 2006'da bir jandarma kışlasına saldırmak ve 2012'de de bir nükleer enerji firmasındaki üst düzey yöneticinin yaralanmasına karışmaktan mahkum olmuştu.

Karıştığı bu olaylarda devletin güvenliğine kastetmek suçlamasıyla aldığı farklı mahkumiyetler nedeniyle 10 yıldır cezaevinde olan Cospito, cezaevi dışına gönderdiği mesajlarda şiddete teşvik ettiği gerekçesiyle Mayıs 2022'den beri kamuoyunda "41bis" adıyla bilinen ülkede mafya elebaşıları, terör suçlarından hüküm giyenlere uygulanan düzenleme çerçevesinde sıkı tecrit altında tutuluyordu.

Alfredo Cospito, bu durumu protesto etmek için 20 Ekim 2022'de açlık grevi başlatmıştı.

Cospito'nun sıkı tecritten çıkarılması için yapılan talepler, farklı derecelerdeki mahkemelerin yanı sıra Adalet Bakanı Carlo Nordio tarafından da geri çevrilmişti.

Ocak ve şubat aylarında Cospito'nun açlık grevi nedeniyle durumunun kötüleştiği haberleri üzerine İtalya'nın pek çok kentinde protestolar yapılmıştı. Söz konusu gösterilerde zaman zaman göstericilerle polis arasında arbedeler yaşanmıştı.

Ayrıca bu süreçte İtalya'nın, Yunanistan, Almanya, İspanya gibi ülkelerdeki diplomatik misyonları ve diplomatları, anarşist grupların kundaklama saldırılarının hedefi olmuştu.