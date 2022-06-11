İtalya'da kaybolan helikopterin kalıntılarına ulaşıldı - Haberler

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İtalya'da kaybolan helikopterin kalıntılarına ulaşıldı

AA - Barış Seçkin - Güncel
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İtalya'da kaybolan helikopterin kalıntılarına ulaşıldı

İtalya'nın Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasında perşembe günü radarda kaybolan, içinde 4'ü Türk toplam 7 kişinin bulunduğu helikopterin kalıntılarına, Apenin Dağları'nda ulaşıldı.

İtalya'nın Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasında perşembe günü radarda kaybolan, içinde 4'ü Türk toplam 7 kişinin bulunduğu helikopterin kalıntılarına, Apenin Dağları'nda ulaşıldı.

Modena Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait bir HH139 helikopterin Toskana ve Emilia Romagna arasındaki Apenin Dağları'ndaki Battisti kamp alanı ile Segheria bölgesi arasındaki kısımda bir helikopter enkazı tespit ettiği bildirildi.

Açıklamada, helikopterin içindekilerin durumuna dair herhangi bir bilgi paylaşılmazken, bölgeye hemen karadan arama kurtarma çalışmaları yürüten ekiplerin sevk edildiği ve çalışmaların kalıntıların bulunduğu yere yoğunlaştırıldığı belirtildi.

Diğer yandan, İtalyan basınında yer alan haberlerde, helikopterin kalıntılarını Apenin Dağları'nın Cusna mevkisinde doğa yürüyüşü yapan bir kişinin güvenlik güçlerine bildirdiği kaydedildi.

İtalya'nın Lucca kentinden Treviso'ya gitmek üzere 9 Haziran'da 4'ü Türk 7 kişiyle havalanan helikopter bir süre sonra radardan kaybolmuştu. İtalyan güvenlik güçleri, sivil koruma ve gönüllüler helikopteri bulmak üzere arama kurtarma çalışmaları yapıyordu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Çekya'nın başkenti Prag'daki basın toplantısı sırasında "(İtalya'da kaybolan helikopter) Helikopterin düştüğü bölge bulunmuş ama helikopterdeki kişiler hakkında henüz bilgi edinemedik." açıklamasında bulunmuştu.

AA / Barış Seçkin - Güncel

Toskana İtalya Güncel Haberler

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