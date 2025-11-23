Haberler

İtalya'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Yürüyüş Düzenlendi

Güncelleme:
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Roma'da düzenlenen yürüyüşte, kadınlar şiddete karşı tepkilerini dile getirdi. 'Non Una di Meno' STK'sının öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğe 70 bin kişi katıldı.

İtalya'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla başkent Roma'da geniş katılımlı yürüyüş düzenlendi.

"Non Una di Meno (Bir Kadın Daha Eksilmesin)" isimli sivil toplum kuruluşunun (STK) girişimiyle, 25 Kasım'ın bu yıl hafta içine denk gelmesi sebebiyle düzenlenen yürüyüş, başkentin işlek meydanlarından Repubblica'dan, San Giovanni Meydanı'na kadar sürdü.

"Savaşları ve ataerkilliği sabote ediyoruz" pankartı açan binlerce kişi, kadınlara yönelik şiddet ve ataerkil şiddete karşı tepkilerini ifade etti.

Yürüyüşte, Filistin bayrakları ve kefiye taşınırken, göstericiler Filistin'e de desteklerini belirtti.

Kadınlara yönelik şiddeti protesto amacıyla birçok gösterici yanaklarına kırmızı boya sürerken, bazı protestocular da şiddet mağduru kadınlar için anahtarlarını sallayarak destek ve dayanışmalarını gösterdi.

Gösteriye, Roma'dan katılan Cecilia Guzzo, "Kadınlara yönelik şiddete, savaşlara, baskılara ve genel olarak tüm adaletsizliklere örneğin, Filistin'de ve şu anda devam eden savaşlara karşı çıkmak için buradayız." ifadesini kullandı.

Grosseto kentinden bugünkü yürüyüş için gelen Anna Nativi de "Hep birlikte özgürlük arzumuzu ve burada olma hakkımızı göstermek için toplandık. Her zaman, istediğimiz gibi, 'hayır' deme hakkımız var. Hepimiz birlikteyiz." diye konuştu.

Yürüyüş için kuzeydeki Reggio Emilia kentinden gelen Anna Maria Perini de "Güce boyun eğmeyen her şeye karşı 360 derecelik bir savaş var." dedi.

Perini, Filistin'in de maçoluğun, ataerkilliğin ve şiddetin mağduru olduğunu söyledi.

Protesto yürüyüşünü düzenleyen STK, yürüyüşe katılanların sayısını 70 bin kişi olarak açıkladı.

"Non Una di Meno (Bir Kadın Daha Eksilmesin)" isimli STK'ye göre, İtalya'da yılbaşından bu yana 78 kadın cinayeti işlendi.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
