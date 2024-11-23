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İtalya'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Büyük Yürüyüş

İtalya'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Büyük Yürüyüş
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İtalya'nın başkenti Roma'da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle düzenlenen yürüyüşte on binlerce kişi, kadınlara yönelik şiddeti protesto etti. 'Non Una di Meno' inisiyatifi tarafından organize edilen etkinlikte katılımcılar, ataerkilliğe karşı tepkilerini pankartlarla gösterdi ve Filistinli kadınların durumuna dikkat çekti.

İtalya'nın başkenti Roma'da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla geniş katılımlı yürüyüş düzenlendi.

"Non Una di Meno (Bir Kadın Daha Eksilmesin)" isimli sivil inisiyatifin girişimiyle, 25 Kasım tarihinin bu yıl hafta içine denk gelmesi sebebiyle bugün düzenlenen yürüyüş, başkentin işlek meydanlarından Ostiense'de başladı.

Kolezyum önünden geçerek Vittorio Emanuele Meydanı'na kadar yürüyen on binlerce kişi, kadınlara yönelik şiddet ve ataerkil şiddete karşı tepkilerini ifade etti.

Göstericiler, "Ataerkilliği silahsızlandıralım" yazılı pankart taşıdı.

Yürüyüş sırasında İsrail saldırısı altındaki Gazze, Filistin ve acı çeken Filistinli kadınlar da unutulmadı.

Göstericiler, Birleşmiş Milletlerin merkezi Roma'da bulunan Gıda ve Tarım Örgütü önünden geçerken, evlerini kaybeden Filistinliler için anahtarlarını sallayarak destek ve dayanışmalarını gösterdi.

Protestocular sık sık "Özgür Filistin" sloganları attı.

Organizatörler, yürüyüşe 150 bin kişinin katıldığını belirtti.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) maçlarında da futbolcular ve hakemler, kadınlara yönelik şiddeti protesto için yanaklarına kırmızı boya sürerek sahaya çıktı.

"Non Una di Meno", yılbaşından bu yana ülkede 104 kadın cinayeti işlendiğini açıkladı.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
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