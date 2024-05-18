İtalya'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

İtalya'nın farklı kentlerinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının protesto edildiği ve Filistin'e destek verilen yürüyüşler düzenlendi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Torino kentinde, "Gazze için Torino" adıyla Filistin destekçileri tarafından bir yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüşte bazı göstericiler, Avrupa Birliği (AB) ve NATO bayraklarını da ateşe verdi.

Yürüyüş sırasında bazı zincir fast-food restoranları "İsrail'in suç ortağı olmakla" suçlanarak, camlarına boyalar döküldü.

Torino'daki etkinlikte Gazze'de hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda da bulunuldu.

Milano, Lecco ve Roma gibi diğer kentlerde de "Filistin halkına yönelik soykırım durdurulsun" çağrısıyla yürüyüşler düzenlendi. Etkinliklerde İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.

Söz konusu yürüyüşlere katılan öğrenciler de İtalyan üniversitelerinin, İsrail'le bilimsel işbirliği anlaşmalarının sonlandırılması taleplerini dile getirdi.