Haberler

İtalya'da İşçiler Ekonomi Politikalarını Protesto Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya'da on binlerce işçi, Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin ekonomi politikalarına karşı Roma'da büyük bir yürüyüş düzenleyerek taleplerini dile getirdi.

İtalya'da işçiler, Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin ekonomi politikalarını protesto için Roma'da bir yürüyüş ve miting düzenledi.

Ülkenin en büyük işçi sendikası İtalya Genel İş Konfederasyonunun (CGIL) çağrısıyla on binlerce kişi, Roma'nın Repubblica (Cumhuriyet) Meydanı'nda toplanıp, buradan San Giovanni Meydanı'na kadar yürüdü.

İşçiler, yürüyüş boyunca işçi ücretlerinin ve emekli maaşlarının artırılmasını, bütçede sağlık ve eğitime daha fazla kaynak ayrılmasını, gerçek bir vergi reformuna gidilmesini talep ederken, yeniden silahlanma programlarına daha fazla kaynak ayrılmasını ise protesto etti.

Filistin'e destek için Filistin bayraklarının da açıldığı yürüyüşe, organizatörler 200 bin kişinin katıldığını belirtti.

Yürüyüşün son bölümündeki mitingde bir konuşma yapan CGIL Genel Sekreteri Maurizio Landini, bugünkü yürüyüşün ülkenin büyük kesiminin değişim isteğini gösterdiğini söyledi.

Landini, Meloni hükümetinin parlamentoya onay için sunduğu yeni yıl bütçe taslağının ülkeye zarar verme riski taşıdığını ileri sürerek, istedikleri değişikliklerin yapılmaması halinde genel greve gitme ihtimalini de dışlamadıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sofraların vazgeçilmezi 3 üründe büyük tehlike! Bu markalardan uzak durun

Bu markalardan kaçın! Sofraların vazgeçilmezi 3 üründe büyük tehlike
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdüler
''Takımı küme düşürecek'' deniyordu! Selçuk İnan herkesi pişman ediyor

''Takımı küme düşürecek'' deniyordu! Herkesi pişman ediyor
Sofraların vazgeçilmezi 3 üründe büyük tehlike! Bu markalardan uzak durun

Bu markalardan kaçın! Sofraların vazgeçilmezi 3 üründe büyük tehlike
Zeliha Nil Çukurluoğlu, Türkiye'nin İlk Junior Masters Şampiyonu oldu

Türk tenis tarihinde bir ilk
Macron'un eşi için yazılan ifade olay! Üstelik devletin resmi sitesinde

Macron'un eşi için yazılan ifade olay! Üstelik devletin resmi sitesinde
29 Ekim afişlerinde 'Cumhuriyet' yanlış yazıldı, valilik anında yenisini astı

29 Ekim afişlerinde ilginç hata! Fark eder etmez yenisini astılar
Mantar toplarken dünyanın en zehirli yılanıyla burun buruna geldi

Mantar toplarken dünyanın en zehirlisiyle burun buruna geldi
Hapis cezası alan Ozan Güven sessizliğini bozdu

Hapis cezası kesinleşen Ozan Güven'den tepki çeken savunma
Yabancı öğrencilere büyük şok! Taksici restorana götürdü, gelen hesap dudak uçuklattı

Taksici restorana götürdü, gelen hesap dudak uçuklattı
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek! İşte etiketleri değişecek modeller

Telefon fiyatları düşüyor! İşte etiketleri değişecek modeller
Romulo, Süper Lig'in ardından Almanya'da da durdurulamıyor

Süper Lig'in ardından Almanya'da da durdurulamıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.