İtalya'da İşçiler Ekonomi Politikalarını Protesto Etti

İtalya'da işçiler, Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin ekonomi politikalarını protesto için Roma'da bir yürüyüş ve miting düzenledi.

Ülkenin en büyük işçi sendikası İtalya Genel İş Konfederasyonunun (CGIL) çağrısıyla on binlerce kişi, Roma'nın Repubblica (Cumhuriyet) Meydanı'nda toplanıp, buradan San Giovanni Meydanı'na kadar yürüdü.

İşçiler, yürüyüş boyunca işçi ücretlerinin ve emekli maaşlarının artırılmasını, bütçede sağlık ve eğitime daha fazla kaynak ayrılmasını, gerçek bir vergi reformuna gidilmesini talep ederken, yeniden silahlanma programlarına daha fazla kaynak ayrılmasını ise protesto etti.

Filistin'e destek için Filistin bayraklarının da açıldığı yürüyüşe, organizatörler 200 bin kişinin katıldığını belirtti.

Yürüyüşün son bölümündeki mitingde bir konuşma yapan CGIL Genel Sekreteri Maurizio Landini, bugünkü yürüyüşün ülkenin büyük kesiminin değişim isteğini gösterdiğini söyledi.

Landini, Meloni hükümetinin parlamentoya onay için sunduğu yeni yıl bütçe taslağının ülkeye zarar verme riski taşıdığını ileri sürerek, istedikleri değişikliklerin yapılmaması halinde genel greve gitme ihtimalini de dışlamadıklarını ifade etti.