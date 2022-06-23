Son dakika haberi! İtalya'da helikopter kazasında ölen 4 Türk'ün cenazesi Türkiye'ye getiriliyor

İTALYA'da düşen helikopterde hayatını kaybeden Eczacıbaşı Holding'te çalışan dört kişinin cenazeleri bu gece uçakla İstanbul'a getiriliyor.

İtalya'nın Lucca kentinden Treviso'ya gitmek üzere 9 Haziran'da 7 kişiyle havalanan ve daha sonra düştüğü tespit edilen helikopterdeki dört Türk vatandaşının cenazelerinin bu gece İstanbul'a getirileceği açıklandı. Cenazelerin bu akşam İtalya'nın Milano şehrinden kalkacak olan THY'nin tarifeli seferiyle 23.40 sıralarında İstanbul'a getirileceği öğrenildi.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İtalya'nın Lucca kentinden Treviso'ya gitmek üzere 9 Haziran'da 7 kişiyle havalanan helikopter bir süre sonra radardan kaybolmuştu. İtalyan güvenlik güçleri, helikopterin enkazını 11 Haziran sabahında 1922 metre yükseklikte Cusna tepesinde tespit etmiş ve kısa süre sonra kazadan kurtulan olmadığı açıklanmıştı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel