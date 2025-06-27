İtalya'da Hafta Sonu İçin 21 Şehre 'Kırmızı' Alarm Verildi

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İtalya Sağlık Bakanlığı, hafta sonu etkisini gösterecek aşırı sıcaklar nedeniyle 17 şehir için cumartesi, 21 şehir için pazar günü 'kırmızı' alarm verildiğini açıkladı. Bakanlık, güneşten korunma önlemleri hakkında uyarılarda bulundu.

İtalya genelinde hafta sonu etkisini gösterecek aşırı sıcaklar sebebiyle cumartesi günü 17, pazar günü de 21 kent için "kırmızı" alarm verildi.

İtalya Sağlık Bakanlığı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, hafta sonu birçok kentte sıcak hava dalgasının etkili olmasının beklendiğini belirterek, güneşten korunmaya yönelik bir dizi uyarı ve önlem önerisine yer verdi.

Bakanlık, yarın Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Floransa, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Roma, Torino, Trieste, Venedik ve Verona için "kırmızı" ile en yüksek risk uyarısında bulundu.

"Kırmızı" alarm listesine pazar günü için Katanya, Civitavecchia, Rieti ve Viterbo'nun da ekleneceği ve toplamda 21 şehirde kavurucu sıcakların etkisinin görüleceği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, "kırmızı" alarm verilen şehirlerde, sadece yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için değil, sağlıklı ve aktif bireyler için de sağlık açısından ciddi tehlikeler oluşturabilecek sıcakların etkisini göstereceğinin altını çizdi.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
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