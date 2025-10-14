İtalya'da Güvenlik Güçlerine Yönelik Patlama: 3 Jandarma Öldü, 13 Yaralı

İtalya'nın kuzeyindeki Verona kentine bağlı Castel D'Azzano'da çiftlik evine düzenlenen operasyon sırasında meydana gelen patlamada, 3 jandarma erinin hayatını kaybettiği, en az 13 güvenlik görevlisinin de yaralandığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, güvenlik güçleri sabaha karşı Castel D'Azzano'daki çiftlik evine operasyon düzenledikleri sırada patlama meydana geldi.

Patlamada çöken evde, İtalyan Jandarmasından (Carabinieri) 3 er hayatını kaybetti, en az 13 kişi de yaralandı.

Haberde, güvenlik güçlerinin, bir süredir 3 kişi tarafından yasa dışı şekilde kullanılan çiftlik evini tahliye etmek amacıyla bölgeye gittiği vurgulandı.

Burada yasa dışı şekilde bulunan ve kardeş oldukları aktarılan 3 kişinin, evi gaz tüpleri ve molotofkokteylleriyle doldurduğu, patlamanın ise kolluk kuvvetlerinin içeri girdiği sırada ön kapının açılmasıyla tetiklendiği ifade edildi.

60 yaşlarındaki biri kadın, biri erkek 2 kardeşin olay yerinde gözaltına alındığı, kaçan diğer aile üyesinin de yakalanması için operasyon başlatıldığı belirtildi.

Söz konusu kişilerin, evin içine barikatlar kurduğu ve başka tüplerin de bulunduğu kaydedildi.

Castel D'Azzano Belediye Başkan Yardımcısı Antonello Panuccio, basına yaptığı açıklamada, evdekilerin bir süredir buradan çıkmak istemediğini ve içeride gaz tüpleri olduğunun bilindiğini söyleyerek, "Operasyon planlıydı çünkü özel kuvvetler şehir dışından gelmişti ve bu nedenle ambulanslarla önceden planlanmıştı. Çünkü yaralılar olabileceği tahmin ediliyordu ancak kimse 5 kilometrelik bir yarıçap içinde duyulan böyle bir patlama olabileceğini düşünmemişti." ifadelerini kullandı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Verona'daki bir tahliye operasyonu sırasında meydana gelen bir patlamada 3 jandarmanın trajik ölümünü ve itfaiyeciler ile güvenlik güçlerinden 13 kişinin yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrendim. Mağdurların ailelerine taziye diliyorum."

İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi de televizyon programında yaptığı açıklamada, patlamanın, içerideki bir kişinin gaz tüplerini ateşe vermesiyle yaşandığını ifade etti.