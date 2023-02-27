İtalya'da göçmen teknesi batması sonucu can kaybı 59'a yükseldi

İtalya'nın Crotone kenti açıklarında batan göçmen teknesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 59'a yükseldi. 80 kişinin kurtarıldığı, 21'inin hastanede olduğu aktarıldı.

İtalya'nın güneyinde bulunan Crotone kenti açıklarında göçmen teknesi battı. Göçmen teknesinde hayatını kaybedenlerin sayısının 59'a yükseldiği, 80 kişinin ise kurtarıldığı ifade edildi. İtalyan medyası, yaşamını yitirenler arasında çocukların da bulunduğunu bildirdi. Kurtarılanlardan 21'inin hastanede tedavi altına alındığı, bir kişinin durumunun ise ağır olduğu aktarıldı.

GUTERRES'TEN AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, sosyal medya hesabından olaya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Yine bir başka korkunç gemi kazası, bu sefer İtalya kıyılarında çocuklar da dahil olmak üzere düzinelerce insanın hayatına mal oldu. Bir kez daha söylüyorum: Daha iyi bir hayat arayan herkes güvenlik ve haysiyeti hak eder. Göçmenler ve mülteciler için güvenli, yasal yollara ihtiyacımız var' dedi.