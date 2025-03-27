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İtalya'da Geri Manevra Yapan Otobüs Nehre Düştü: 1 Ölü

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Torino kentinde geri manevra yapan turist otobüsü Po Nehri'ne düştü ve sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edilirken, otobüsün vinç yardımıyla sudan çıkarıldığı belirtildi.

- İtalya'da geri manevra yapan otobüs nehre düştü: 1 ölü

TORİNO - İtalya'nın Torino kentinde geri manevra yapan turist otobüsünün Po Nehri'ne düşmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

İtalyan'ın kuzeybatısındaki Torino kentinde Vittorio Meydanı yakınlarında bir turist otobüsü geri manevra yaptığı sırada Po Nehri'ne düştü. Bölgeye itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İtalyan İtfaiyesi (Vigili del Fuoco) tarafından yapılan açıklamada, suda yürütülen çalışmalarda otobüs şoförünün cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. Otobüsün ise vinç yardımıyla sudan çıkarıldığı aktarıldı.

Otobüste yolcu olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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