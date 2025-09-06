İtalya'da Filistin'e Destek Gösterileri

İtalya'nın pek çok kentinde, İsrail'in ablukasını kırmak için 31 Ağustos'ta İspanya'dan Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na ve Filistinlilere destek gösterileri düzenlendi.

Ülkenin büyük işçi sendikalarından İtalya Genel İş Konfederasyonunun (CGIL) organizasyonuyla başkent Roma, Katanya ve Pescara gibi pek çok kentte Küresel Sumud Filosu'na destek gösterileri gerçekleştirildi.

Başkentte, Roma Belediyesi'nin bulunduğu Campidoglio Meydanı'ndaki etkinlikte, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edilirken, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak için 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek belirtildi.

Miting alanına çok sayıda Filistin bayrağı renklerinde kağıttan tekneler bırakıldığı görüldü.

Mitingde konuşan Filistinli foto muhabiri Abdulrahman Alkhahlout, Gazze'deyken insanların Gazze'yi desteklediğini gördüğünü şimdi de Avrupa'ya olanları daha iyi anlatmak için geldiğini anlattı.

Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri de mitingde, Gazze'de olanlara değinerek, "Yaşananlar karşısında sessiz kalmak kabul edilemez. Bu nedenle hepimiz filonun yanındayız. Rüzgarınız bol olsun." dedi.

Mitingde bazı göstericiler, "kanlı bebek" maketi taşırken, bazısı da "İsrail ile anlaşmalara son verilsin" yazılı döviz taşıdı.

Campidoglio Meydanı'ndaki kalabalık grup daha sonra Roma'nın simge yapılarından Kolezyum'a doğru yürüyüşe geçti.

Yürüyüş sırasında göstericiler sık sık "Filistin'e özgürlük" diye slogan attı.

Küresel Sumud Filosu

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla) adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıktı. Aynı gün İtalya'nın Cenova kentinden de toplamda 300 ton yardım malzemesi taşıyan birkaç tekne, Küresel Sumud Filosu'na katılmak üzere Akdeniz'e açıldı.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade eder. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılır.