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İtalya'da Filistin Destekçilerinden İsrail Protestosu

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İtalya'daki Filistin destekçileri, Dışişleri Bakanlığı önünde 'Soykırım dursun' çağrısıyla bir protesto gösterisi yaparken, İtalyan hükümetinden İsrail'le anlaşmalarını sonlandırmasını istedi.

İtalya'daki Filistin destekçileri, Dışişleri Bakanlığı önünde "Soykırım dursun" çağrısıyla bir protesto gösterisi yaparken, İtalyan hükümetinden İsrail'le anlaşmalarını sonlandırmasını istedi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına başladığı Ekim 2023'ten bu yana başkent Roma'da Gazze'ye ve Filistinlilere dayanışma gösterilerini sürdüren Filistin destekçileri, bugün de İtalya Dışişleri Bakanlığı önünde bir protesto gösterisi yaptı.

Gösterinin yapıldığı yere İsrail saldırılarında ölen bebek ve çocukların fotoğrafları konulurken, bazı göstericiler de kırmızılı boyalı ellerini binanın önünde kaldırarak, Giorgia Meloni liderliğindeki İtalyan hükümetini İsrail'e suç ortağı olmakla suçladı.

Göstericiler, İtalyan hükümetine İsrail'le anlaşmalarını sonlandırması ve İsrail'in yaptığı soykırıma suç ortağı olmama çağrısı yaptı.

Göstericiler açtıkları Filistin bayrakları ve taşıdıkları Filistin'e destek belirten döviz ve pankartlarla Filistinlilere dayanışmalarını da gösterdi.

Protestocular, sık sık "Özgür Filistin" şeklinde slogan attı.

Gösteride yapılan konuşmalarda ayrıca İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin İsrail'e silah satmadıklarını ifade etmesine karşın İtalya'dan İsrail'e silah satışlarının istatistik kurumu raporlarına yansıdığına dikkati çekildi.

Gösteriye katılan İtalya'da eğitimini sürdüren Fransız öğrenci Emma da "Şu anda Filistin'de yaşananlar insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırı. Ne yazık ki hiçbir hareket yok yaşananlara karşı. Sadece söz değil icraat istiyoruz. Olanları durdurmak için İsrail'e karşı topyekun ekonomik boykot yapılmasını, İtalya ile İsrail arasındaki anlaşmaların durdurulmasını istiyoruz. Özgür bir Filistin olmasını ve apartheidin bitmesini istiyoruz. Ben şahsen iki devletli çözümden yana da değilim çünkü bana göre İsrail devleti olmamalı." diye konuştu.

Kendisi tıp doktoru olan ve "Gazze için Sağlık Çalışanları Derneği"nin kurucularından İtalyan Vittorio da "Bir grup doktor, hemşire, sosyal hizmet uzmanı ve tüm sağlık çalışanı olarak, Filistin'de yaşananlara öfkeliyiz." dedi.

Gazze'de kanlı bir soykırım yapıldığını ifade eden Vittorio, İtalyan hükümetinin bu olup bitenlere yönelik tavrına şaşırmadığını belirterek, "Beni en çok şaşırtan şey, artık sistematik bir günlük olay haline gelen çocukların imhasını, geçmesi gereken tüm bu bilgileri aktarmayan İtalyan basını daha çok şaşırtıyor. Her saat başı bir çocuk, bir kadın ölüyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Dışişleri Bakanlığı Filistin İsrail İtalya Politika Güncel Haberler

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