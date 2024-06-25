İtalya'da Filistin destekçileri Cenova Limanı'nı kapattı

İtalya'da Filistin destekçileri, ülkenin kuzeybatısındaki Cenova Limanı'nı araç girişlerine kapatarak, İsrail'e silah ve mühimmat gönderilmesine karşı gösteri düzenledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek üzere Cenova'daki bir grup Filistin destekçisi ve ulaştırma sektöründeki sendikalar, "Filistin halkına yönelik katliamı durdurmak için geçişleri kapatıyoruz" çağrısıyla sabah erken saatlerde Cenova Limanı'na girişleri bloke etti.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, protesto sabah saatlerinde limanın San Benigno kapısında trafiğin durdurulmasıyla başlarken, daha sonra diğer kapılar da kapatıldı.

Sayıları 500'den fazla olduğu belirtilen protestocular, Cenova Limanı kapılarını tek tek kapatarak, gemilere yüklenecek konteynerleri taşıyan tırların geçişine izin vermedi.

Bu nedenle liman önünde ve limana giden yollarda ciddi trafik sıkışıklığı yaşandığı basına yansıdı.

Göstericiler, "Cenova Limanı'nın Filistin halkının katledilmesine katkıda bulunan silahların toplu olarak geçirildiği bir nokta olduğu" gerekçesiyle limanda yaptıkları sembolik eylemle bunu engellediklerini savundu.

Instagram'daki "giovanipalestinesi" (Genç Filistinliler) adlı hesaptan yapılan paylaşımda, "Bu sabah 06.00'da Cenova Limanına giden konteynerler engellendi. Savaş makinesinin, halkımızın soykırımına neden olan silah, mühimmat ve teknoloji gönderen lojistikten başladığını gayet iyi biliyoruz. Savaşı ve emperyalizmi durduralım. Soykırımı durduralım." ifadeleri kullanıldı.