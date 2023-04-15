İtalya'da ev hapsindeyken firar eden Rus iş adamının kaçışı tartışma yarattı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, silah kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle Milano'da ev hapsinde tutulduğu sırada 22 Mart'ta kaçan Rus iş insanı Artem Uss'un firarının aydınlatılması gerektiğini söyledi.

Hakkında kara para aklama, yaptırımları delme ve silah kaçakçılığı gibi suçlamalarla geçen kasımdan bu yana Milano yakınlarında tutulduğu ev hapsinden, 22 Mart'ta elektronik prangasını kırarak kaçan 40 yaşındaki Uss'un firarı, İtalya'da bu olaya ilişkin tartışmaları alevlendirdi.

Muhalefet partileri Demokratik Parti (PD) ve Daha Fazla Avrupa (+Europa) partisi, Uss'un nasıl kaçabildiğine dair hükümetten açıklama talep ederken, Başbakan Meloni, Etiyopya ziyareti sırasında İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Elbette yaşanan şey çok ciddi. (Adalet) Bakanı Carlo Nordio ile bu konuyu görüşme hakkımı saklı tutuyorum. Kesinlikle anormallikler var. Bence esas anormallik; İstinaf Mahkemesi'nin hakkında iade kararı bulunan kişiyi ev hapsinde tutulmasına yönelik kararın devamı yönünde verdiği karardır. Bu nedenle, bakanın disiplin işlemi başlatmasının iyi olduğunu düşünüyorum. Buna açıklık getirmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Carlo Nordio, Uss'un ev hapsinde tutulması kararını veren hakimler hakkında inceleme başlatılmasına karar verirken, Milano İstinaf Mahkemesi ise Adalet Bakanlığının ABD'nin iade talebinin kendilerine zamanında gönderilmediği için Uss'un hapiste kalma kararının bozularak ev hapsine alınması kararı alındığını belirtti.

Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesi valisinin oğlu iş adamı Artem Uss, Ekim 2022'de İtalya'da hakkındaki uluslararası tutuklama kararı sebebiyle tutuklanmıştı.

Uss'un tutukluluğuna yapılan itirazı değerlendiren Milano İstinaf Mahkemesi, 25 Kasım'da Rus iş insanının elektronik prangayla ev hapsinde tutulmasına karar vermişti.

Artem Uss, Milano'daki mahkemenin ABD'ye iadesini onaylamasından bir gün sonra 22 Mart'ta elektronik prangasına kırarak, ev hapsinden kaçmıştı. İtalyan yetkililer, Uss'un kaçtığını elektronik prangadan gelen sinyallerin kesilmesiyle fark etmişti.

İtalyan basını, Uss'un kaçışına Rus gizli servisinin yardım ettiğini yazmıştı.

Repubblica gazetesinde de daha önce ABD'nin Uss'un kaçabileceğine ilişkin İtalya Adalet Bakanlığını daha önceden uyardığı haberi çıkmıştı.

Rus haber ajansı RIA Novosti, geçen hafta Uss'un Rusya'da olduğunu yazmıştı.