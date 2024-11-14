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İtalya'da Eğitim Hakkı Kazanan Öğrenciler Vize Mağduriyetini Protesto Etti

İtalya'da Eğitim Hakkı Kazanan Öğrenciler Vize Mağduriyetini Protesto Etti
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İtalya'da eğitim hakkı kazanıp vize alamayan öğrenciler ve aileleri, İstanbul Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması yaparak mağduriyetlerini dile getirdi. Yaklaşık 900 öğrencinin benzer sorunlar yaşadığı belirtilirken, vize süreçlerinin uzaması nedeniyle eğitim hakkının ihlal edildiği vurgulandı.

İtalya'da eğitim hakkı kazanan fakat vize alamayan bazı öğrenciler ile aileleri, bu ülkenin İstanbul Başkonsolosluğu önünde yaptıkları basın açıklamasıyla duruma tepki gösterdi.

Öğrenciler ve aileleri, Beyoğlu'ndaki Başkonsolosluk binasının önünde bir araya geldi. İtalya'da eğitim hakkı kazandıklarını ancak çeşitli nedenlerle vize alamadıklarını belirten öğrenciler, mağdur olduklarını ifade etti.

Gazetecilere açıklamada bulunan ve vize mağduru olduklarını gözyaşı dökerek anlatan veli Canan Yılmaz, yaklaşık 900 öğrencinin benzer sorunlar yaşadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanlığına seslenen Yılmaz, "Bolonya Üniversitesinden kabul aldı. Dersleri başladı, ayın 30'undan sonra aldıkları vizenin hiçbir önemi yok. Bursları yandı çocukların." dedi.

Şimdiye kadar 7 kez uçak bileti değiştirdiklerini belirten Yılmaz, 3 aydır sürecin devam ettiğini aktardı.

Haziran ayında başvuru yaptığını ve 100 gündür sürecin devam ettiğini dile getiren öğrenci Mehmet Çelik de "Temel insan hakkımız olan eğitim hakkımız açık bir şekilde ihlal ediliyor. Çok büyük bir mağduriyete uğratılıyoruz. Sadece iki haftamız kaldı. 2 hafta sonunda üniversite portalına vizelerimizi yüklememiz gerekiyor. Yoksa üniversite kaydımız silinecek. Bütün bu süreç boşuna gitmiş olacak." diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından grubu temsilen bir veli, konsolosluk yetkililerine verilmek üzere sorunlarını anlattıkları mektubu görevlilere teslim etti.

Öğrenciler ve veliler daha sonra, Başkonsolosluk binasının karşısına siyah çelenk bıraktı.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel
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