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İtalya'da Duman Çıkaran Uçakta Yolcular Güvenli Şekilde Tahliye Edildi

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İtalya'da 184 yolcunun bulunduğu Ryanair'a ait uçakta motorundan duman çıkması nedeniyle tahliye işlemi gerçekleştirildi. Olayda yaralanan olmadı, uçuşlar yaklaşık 3 saat durduruldu.

- İtalya'da motorundan duman çıkan uçaktaki yolcular tahliye edildi

ROMA - İtalya'da 184 yolcunun bulunduğu uçak, motorundan duman çıkması nedeniyle tahliye edildi.

İtalya'daki Salento Havalimanı'nda İrlanda merkezli havayolu şirketi Ryanair'a ait kalkışa hazırlanan Boeing 737-800 tipi uçaktan duman çıkması paniğe yol açtı. Yerel saatle 08.35 sıralarında taksi yapan uçağın sol motorundan dumanlar yükseldi. Rynair şirketi tarafından yapılan açıklamada, 184 yolcunun güvenli bir şekilde tahliye kaydırağıyla uçaktan çıkarıldığı belirtildi. Torino'ya yapılması planlanan uçuşun ertelendiği ve yolcuların otobüsle terminale götürüldüğü ifade edildi.

Olayda yaralanan olmazken, havalimanında yaklaşık 3 saat uçuş yapılmadı.

İtalya'da Duman Çıkaran Uçakta Yolcular Güvenli Şekilde Tahliye Edildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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