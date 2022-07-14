İtalya'da Cumhurbaşkanı Mattarella, Başbakan Draghi'nin istifasını kabul etmedi

İtalya'da Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Başbakan Mario Draghi'nin istifasını kabul etmedi.

Draghi hükümetinin ortaklarından 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S), bugün parlamentonun üst kanadı Senato'daki bir oylamada hükümetin sunduğu ekonomik yardım paketine destek vermemesiyle başlayan, Başbakan Draghi'nin istifasıyla derinleşen hükümet krizine Cumhurbaşkanı Mattarella müdahale etti.

M5S'nin destek vermediği bir hükümete liderlik etmeyeceğini daha önce açıklayan Draghi, bugün Senato'daki sonucun ardından bakanlar kurulunda istifa edeceğini açıklayıp, istifasını vermek üzere Cumhurbaşkanı Mattarella'ya gitti.

Mattarella'nın Draghi'yi kabulüne ilişkin Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı, Başbakanın istifasını kabul etmedi ve kendisini durum değerlendirmesini yapmak üzere parlamentoya gitmeye davet etti." ifadesi kullanıldı.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Başbakan Draghi, çarşamba günü parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi ve üst kanat Senato'ya kriz hakkında hitap edecek ve hükümeti için güvenoyu arayacak.

Draghi'nin istifasına yol açan bugünkü oylamada, hükümetin Ukrayna'daki savaş nedeniyle ailelerin ve işletmelerin artan enerji fiyatlarıyla mücadelesine destek için hazırladığı yaklaşık 23 milyar avro değerindeki ekonomik yardım paketi, koalisyon partilerinden M5S olmadan da kabul edilmişti.

Basında yer alan haberlerde de mevcut parlamento aritmetiğinde M5S'nin desteği olmadan da Draghi hükümetinin parlamentonun iki kanadında da güvenoyu alabilecek çoğunluğu olduğu belirtiliyor.

Öte yandan, hükümet krizi sebebiyle Draghi'nin liderlik ettiği koalisyonu oluşturan diğer siyasi partilerden M5S'e tepki gösterildi.

Koalisyon ortaklarından Lig Partisi'nden yapılan açıklamada, Draghi ve İtalya'nın M5S'nin "Hayır"larının kurbanı olduğu ifade edildi.

Forza Italia Ulusal Koordinatörü Antonio Tajani de M5S'nin "kabul edilemez bir kibir ve şantajla" sorumsuzca kriz çıkardığını savundu.

Demokratik Parti de yaptığı açıklamada, çarşamba günü Draghi yi destekleyecek yeni bir çoğunluk oluşabileceğini ve bunun için çalışılması gerektiğini belirtti.

Ülkedeki son kamuoyu yoklamalarında birinci parti konumunda çıkan aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi'nin (FdI) lideri Giorgia Meloni ise "Derhal seçim" pankartı açtığı fotoğrafı paylaşarak, erken seçim çağrısını yineledi.

Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon hükümeti, Kovid-19 salgınının yol açtığı sağlık ve ekonomik kriz koşullarında ulusal birlik hükümeti olarak 13 Şubat 2021'de göreve gelmişti. Draghi hükümetine İtalyan parlamentosunda temsil edilen 10 siyasi parti destek veriyordu.