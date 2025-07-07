İtalya'da Çinli Bilişim Teknisyeni Casusluk Suçlamasıyla Tutuklandı

İtalya'da bilişim teknisyeni Çin vatandaşı Zewei Xu'nun 3 Temmuz'da geldiği Milano Malpensa Havalimanı'nda ABD'nin siber casusluk suçlamaları doğrultusundaki iade talebi üzerine gözaltına alındığı ve daha sonra mahkeme kararıyla tutuklandığı ifade edildi.

İtalyan ANSA ajansının haberinde, 33 yaşındaki Zewei Xu'nun 3 Temmuz'da Çin'in Şanghay kentinden Milano Malpensa Havalimanı'na geldiğinde İtalyan polisi tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Zewei Xu'nun, Milano 5. Ceza Temyiz Mahkemesi tarafından, Şanghay'dan uçakla İtalya'ya yeni gelmesi ve İtalya ile hiçbir bağının bulunmamasından hareketle "somut kaçma riski olduğu" gerekçesiyle tutuklanarak, havalimanı yakınlarındaki Busto Arsizio'daki cezaevine nakledildiği aktarıldı.

Xu'nun, Kovid-19 salgınının ilk çıktığı 2020 yılında ABD'nin Texas Üniversitesinde üretilen Kovid aşılarına yönelik casusluk operasyonları yürüttüğü iddia edilen bir bilgisayar korsanı ekibinin parçası olduğu gerekçesiyle ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından arandığı ifade edildi.

Zewei Xu'nun, 2 Kasım 2023'te ABD Texas Güney Bölgesi Mahkemesi tarafından çıkarılan uluslararası tutuklama emriyle arandığı ve elektronik dolandırıcılık, kimlik hırsızlığı, elektronik dolandırıcılık yapmak için suç ortaklığı, korumalı bilgisayarlara izinsiz erişim gibi suçlarla itham edildiği belirtildi.

İtalya İçişleri Bakanlığı belgelerine dayanan haberde, Zewei Xu'nun Çin hükümeti tarafından düzenlenen ve dünya çapında binlerce bilgisayarı hedef alan, "Hafnium" olarak bilinen "büyük ölçekli siber saldırı kampanyasının" parçası olmakla da suçlandığı belirtildi.

Haberde, FBI'ya göre, söz konusu Çin vatandaşının, Çin hükümetine bağlı yetkililer adına hareket ettiği iddiası yer aldı.

Haberde, Zewei Xu'nun eşinin ise kocasının Şanghay'da bilişim şirketinde teknisyen olarak çalıştığını ve İtalya'ya tatil amacıyla gittiğini söylediği belirtildi.

ABD'nin Zewei Xu hakkında iade talebiyle ilgili duruşmanın yarın Milano Temyiz Mahkemesi'nde yapılacağı, Xu'nun iade işlemlerinin birkaç hafta sürebileceği ifade edildi.