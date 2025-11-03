İtalya'da Çığ Felaketi: 5 Alman Kayakçı Hayatını Kaybetti

ROMA, 3 Kasım (Xinhua) -- İtalya'nın kuzeyindeki Alpler'de yer alan Ortles Dağı'nda meydana gelen çığ felaketinde 5 Alman kayakçı hayatını kaybetti.

İtalya'nın ANSA Haber Ajansı'nın yerel yetkililere dayandırdığı habere göre, çığ felaketi cumartesi günü yerel saatle 16.00 sularında Güney Tirol kentindeki Cima Vertana'nın kuzey yamacında meydana geldi. 5 kişiden oluşan Alman turist grubu çığ altında kaldı.

Üç cansız bedene cumartesi günü ulaşıldı, bir baba ve 17 yaşındaki kızı olmak üzere 2 cansız beden ise pazar sabahı bulundu.

Yetkililer, bölgedeki sıcaklıkların artmasının kar koşullarını istikrarsız hale getirdiğini ve çığ riskini artırdığını belirtti. Dağcılar ve kayak severlere hava durumu ve çığ uyarılarına çok dikkat etmeleri ve yüksek riskli dağlık alanlardan uzak durmaları çağrısında bulundu.