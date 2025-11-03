Haberler

İtalya'da Çığ Felaketi: 5 Alman Kayakçı Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya'nın Alplerindeki Ortles Dağı'nda meydana gelen çığ felaketinde 5 Alman kayakçı hayatını kaybetti. Yetkililer, bölgedeki sıcaklık artışının çığ riskini artırdığını açıkladı.

ROMA, 3 Kasım (Xinhua) -- İtalya'nın kuzeyindeki Alpler'de yer alan Ortles Dağı'nda meydana gelen çığ felaketinde 5 Alman kayakçı hayatını kaybetti.

İtalya'nın ANSA Haber Ajansı'nın yerel yetkililere dayandırdığı habere göre, çığ felaketi cumartesi günü yerel saatle 16.00 sularında Güney Tirol kentindeki Cima Vertana'nın kuzey yamacında meydana geldi. 5 kişiden oluşan Alman turist grubu çığ altında kaldı.

Üç cansız bedene cumartesi günü ulaşıldı, bir baba ve 17 yaşındaki kızı olmak üzere 2 cansız beden ise pazar sabahı bulundu.

Yetkililer, bölgedeki sıcaklıkların artmasının kar koşullarını istikrarsız hale getirdiğini ve çığ riskini artırdığını belirtti. Dağcılar ve kayak severlere hava durumu ve çığ uyarılarına çok dikkat etmeleri ve yüksek riskli dağlık alanlardan uzak durmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıranın sonu görünmedi! Kilosu 50 liraya düştü, duyan markete akın etti

Sıranın sonu görünmedi! Kilosu 50 liraya düştü, duyan akın etti
2 kişiyi av tüfeğiyle öldüren emekli polisten fuhuş çetesi iddiası

Kahvehaneyi kan gölüne çeviren emekli polisten fuhuş çetesi iddiası
Katil 19, maktul 20 yaşında! Biri hapse diğeri mezara

Katil 19, maktul 20 yaşında! Biri hapse diğeri mezara
Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi

Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi
Sıranın sonu görünmedi! Kilosu 50 liraya düştü, duyan markete akın etti

Sıranın sonu görünmedi! Kilosu 50 liraya düştü, duyan akın etti
Faruk Fatih Özer nasıl öldü? CTE açıklamasında dikkat çeken çarşaf ve havlu detayı

Cezaevinde ölü bulunan Fatih Özer'le ilgili olay iddiaya yalanlama
Beşiktaş taraftarından hakeme 'bahis yapsana' tezahüratı

Derbinin hakemine soğuk duş! Neye uğradığını şaşırdı
Kartellere karşı savaş çağrısı yapan belediye başkanı öldürüldü

Kartellere karşı savaş çağrısı yapan belediye başkanı öldürüldü
Hacı adayları dikkat! Bakanlık dört firmaya para cezası kesti

Hacı adayları dikkat! Bakanlık dört firmaya para cezası kesti
Konut hayalleri kabusa döndü! Binlerce kişi mağdur oldu

Konut hayalleri kabusa döndü! Binlerce kişi mağdur oldu
Yorumlar bomba! Kerem Aktürkoğlu Jhon Duran'a zorla secde ettirdi

Maça damga vuran kare
Sadettin Saran'dan İsmail Yüksek'e sürpriz

Tam konuşmaya hazırlanırken karşısında bakın kimi gördü
Erman Toroğlu'ndan Orkun Kökçü'ye kavgada söylenmeyecek sözler

Erman Toroğlu'ndan Orkun Kökçü'ye kavgada söylenmeyecek sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.