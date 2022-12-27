İtalya'da cezaevinden kaçan mahkumları arama çalışmaları sürüyor

İtalya'nın Milano kentinde çoğunlukla reşit olmayanların tutulduğu cezaevinden kaçan 7 mahkumdan firari durumdaki 4'ünü arama çalışmaları sürüyor.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Milano'daki Cesare Beccaria cezaevinde 25 Aralık'ta gerçekleşen firarın ardından kısa süre içinde 2 mahkum, ailelerinin yardımıyla yakalanırken dün de 1 mahkum teslim oldu.

Cezaevlerinden sorumlu Adalet Bakan Yardımcısı Andrea Ostellari, firari mahkumları yakalamaya yakın olduklarını ifade etti.

Diğer yandan, Milano Cumhuriyet Savcılığı ve Çocuk Suçları Soruşturma Savcılığının olayla ilgili cezaevindeki soruşturma ve incelemelerinin devam ettiği aktarıldı.

7 mahkumdan 4'ünün reşit, 3'ünün 18 yaşın altında, 5'inin İtalyan, 1'inin Ekvadorlu, 1'inin de Faslı olduğu öğrenildi.

Yaşları 17-19 arasında değişen mahkumların, futbol sahasındayken, tatil günü olması dolayısıyla çalışan gardiyan sayısının az olmasından yararlanıp kaçtığı belirtildi.

Bu arada, firar olayın ardından bazı hücrelerde çıkarılan yangınlara müdahale eden 4 güvenlik görevlisinin de dumandan etkilendiği kaydedildi.

Olay ülke genelindeki çocuk ceza infaz kurumlarındaki doluluk sorununu ve koşullarını da yeniden gündeme getirdi. Beccaria cezaevinin kapasitesinin 375 olduğu ama halihazırda 389 mahkumun bulunduğu aktarıldı.

Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini de çocuk ceza infaz kurumları üzerine daha fazla düşünmeleri gerektiğini açıkladı.