İtalya'da bir soyguncu 6 kişiyi bıçakla yaraladı

İtalya'nın kuzeyindeki Milano kentinde soygun girişiminde bulunan bir şüpheli, 6 kişiyi bıçakla yaraladı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Milano'nun merkez tren garı civarında akşam saatlerinde bir dizi soygun girişiminde bulunan bıçaklı bir saldırgan arka arkaya 6 kişiyi yaraladı.

Yaralılardan 68 yaşındaki bir erkeğin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren söz konusu şüphelinin, yabancı olduğu ve güvenlik güçlerince gözaltına alındığı belirtildi.

Sağ koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcılığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olan Matteo Salvini, "Bazı vatandaşların kahramanca müdahalesi daha dramatik bir tablo çıkmasını önledi." ifadeleriyle saldırıyı değerlendirdi.

Milano'da merkez tren garı ve çevresinin son dönemde sık sık şiddet olaylarına sahne olduğu basına yansıyor.