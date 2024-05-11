İtalya'da Binlerce Kişi Filistin'e Destek İçin Meydanlara İndi

İtalya'nın birçok kentinde binlerce Filistin destekçisi, "Filistin halkına yönelik soykırım dursun" çağrısıyla meydanlara indi.

Başkent Roma'nın işlek meydanlarından Vittorio Emanuele Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık 4 bin kişi, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye, Filistinlilere destek ve dayanışmalarını belirtti.

Göstericiler, "Filistin'e yönelik soykırımın durması" çağrısında bulundu.

İsrail'i protesto eden göstericiler, sık sık "Filistin'e özgürlük", "Katil, terörist İsrail" şeklinde slogan attı.

Bazı göstericilerin, İsrail'i desteklediği gerekçesiyle Başbakan Giorgia Meloni ve sağ koalisyon iktidarını da protesto ettiği görüldü.

Göstericiler daha sonra Vittorio Emanuele Meydanı'ndan Aldo Moro Meydanı'na kadar yürüdü.

Gösteriye katılan soyadını vermek istemeyen öğrencilerden Filippo, "Evet, bugün şehrimizdeki Filistinli ve Arap topluluklarıyla birlikte meydanlara inip, İsrail'in soykırım operasyonunu durdurmak için bir kez daha haykırmanın ve mümkün olan her şeyi yapmanın çok önemli olduğuna inanıyoruz." dedi.

Filippo, "Bugünlerde, Refah operasyonuyla bir başka savaş suçunu daha görüyoruz. Bugünkü gösteri de buna odaklanıyor: Refah operasyonu durdurulmalı ve bu operasyona karşı protesto toplumun her kesiminde, okullarda, üniversitelerde, iş yerlerinde, mahallelerde yapılmalıdır. Bugün hepimiz bunu söylemek için Roma'da bir araya geliyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Similla da Gazze'de ateşkes istediklerini belirterek, "Biz kesinlikle ateşkes için buradayız. Biz, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkından yanayız ki onlar birkaç aydır değil, 75 yıldır bir apartheid rejiminin saldırılarına maruz kalıyorlar. Bugünlerde gördüklerimiz de gerçek bir soykırımdır. Biz de buna kayıtsız kalamayız." ifadelerini kullandı.

Ülkenin diğer kentlerinde de Filistin'e destek ve dayanışma gösterileri yapıldı

Ülkenin kuzeyindeki Milano kentinde de binlerce kişi, Filistin'e destek için meydanlara indi. Filistin bayraklarıyla Milano caddelerinde yürüyen göstericiler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

Bu arada, İtalya'daki üniversitelerde çadır kurma eylemleri de yayılmaya devam ediyor. Bolonya Üniversitesi, Napoli'deki 2. Federico Üniversitesi, Roma Sapienza Üniversitesi, Milano Devlet Üniversitesinin ardından bugün de yine Milano'daki Politeknik Üniversitesi öğrencileri kampüste Filistin'e destek ve dayanışmalarını göstermek için çadırlar kurdu.

Öte yandan Torino kentindeki Filistin'e destek gösterisinde, protestocular kentte düzenlenen kitap fuarında seslerini duyurmak istedi. Güvenlik güçleri, Filistin destekçisi göstericilere copla müdahalede bulunarak buna izin vermedi.