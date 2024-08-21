İtalya'da batan lüks yatta 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

İtalya'da batan lüks yatta cansız bedenine ulaşılan kişi sayısı 5'e yükseldi. Kayıp olan son kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

İtalya'nın Palermo şehrindeki Porticello limanı açıklarında pazartesi günü "Bayesian" adlı lüks yatın batması sonucu aralarında İngiliz teknoloji milyarderi Mike Lynch ve 18 yaşındaki kızı Hannah dahil kayıp durumdaki 6 kişiyi arama çalışmalarında 3. günde devam ediyor. Sicilya Sivil Savunma Ajansı, batan yatta 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını belirtti. Cansız bedenine ulaşılan kişi sayısı 5'e yükselirken, kayıp olan son kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor. Cansız bedenlerin kime ait olduğuna dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Ne olmuştu?

İngiliz teknoloji girişimcisi Mike Lynch'in eşi Angela Bacares'ın sahibi olduğu, 10'u mürettebat toplam 22 kişinin bulunduğu 56 metrelik lüks yat, pazartesi günü Sicilya açıklarında şiddetli fırtına sırasında batmıştı. Facianın ardından 1'i çocuk ve yatın sahibi Bacares dahil 15 kişi kurtarılırken, 7 kişi kaybolmuştu. Daha sonra kayıp 7 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşılmış, kayıp 6 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtilmişti. Kayıp kişilerin İngiliz milyarder Lynch, 18 yaşındaki kızı Hannah, uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley International Başkanı İngiliz Jonathan Bloomer, eşi Judy Bloomer ve Clifford Chance hukuk firmasının ortağı ABD'li avukat Chris Morvillo ile eşi Neda Morvillo olduğu aktarılmıştı. - SİCİLYA