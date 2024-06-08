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İtalya'da Avrupa Parlamentosu seçimleri başladı

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İtalya'da seçmenler, Avrupa Parlamentosu'na (AP) İtalya'dan seçilecek 76 parlamenteri belirlemek için oy kullanmaya başladı. Ülke genelinde AP seçimleri için oy verme işlemi, bugün ve yarın olmak üzere iki gün boyunca sürecek.

İtalya'da seçmenler, Avrupa Parlamentosu'na (AP) İtalya'dan seçilecek 76 parlamenteri belirlemek için oy kullanmaya başladı.

Almanya (96) ve Fransa'nın (81) ardından 76 parlamenter ile AP'ye en çok parlamenter gönderen üçüncü ülke konumundaki İtalya'da, İçişleri Bakanlığının verilerine göre kayıtlı 51 milyon 198 bin 828 kişi AP seçimlerinde oy verme hakkına sahip.

Ülke genelinde AP seçimleri için oy verme işlemi, bugün ve yarın olmak üzere iki gün boyunca sürecek.

İtalyanlar için bugün oy verme işlemi 15.00'te (TSİ 16.00) başlarken, bu gece 23.00'e (TSİ 00.00) kadar sürecek. Ülkede yarın da 07.00 ile 23.00 (TSİ 08.00 - 00.00) saatleri arasında oy kullanılabilecek.

Aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri partisinin lideri ve Başbakan Giorgia Meloni, sandıklarda oy verme işleminin başladığı saat 15.00'ten kısa süre sonra Roma'da kayıtlı olduğu okula giderek oyunu kullandı.

Meloni, oy verdikten sonra X hesabından yaptığı paylaşımda, "İtalya'nın ve Avrupa'nın geleceğine siz karar veriyorsunuz. Şimdi her şey sizin elinizde." yazarak, İtalyanları Avrupa'nın geleceğini belirlemek üzere oy vermeye davet etti.

Meloni, seçim kampanya döneminde de seçmenlere, "2022'de İtalya'da iktidara gelerek, çok şeyi değiştirdiklerini şimdi aynı değişimi AP seçimlerinde parçası oldukları Avrupa Muhafazakarları ve Reformistleri (ECR) grubuna kazandırarak yapmak istediklerini" söylemişti.

Ana muhalefetteki merkez solun çatı partisi Demokratik Parti (PD) lideri Elly Schlein da memleketi Bologna'da oyunu kullandı. Schlein, kampanya döneminde seçmenlere, bu AP seçimleriyle daha sosyal bir Avrupa istediklerini aktardı.

Yaklaşık 3 bin 700 belediyede de kısmi yerel seçimler yapılıyor

Ülkede AP seçimlerinin yanı sıra bazı belediyelerde de kısmi yerel seçimler için sandıklar kuruldu.

Aralarında Floransa, Bari, Bergamo, Perugia, Modena gibi bazı büyük ve orta ölçekteki şehirlerin de olduğu toplam 3 bin 698 belediyede de halk, yerel yönetimleri belirlemek üzere oy kullanacak.

Kısmi yerel seçimlerde özellikle "solun kalesi" olarak tanımlanan Floransa kentindeki belediye başkanlığı seçiminin sonucu merakla bekleniyor.

Merkez sağ ittifak, Floransa'yı kazanmak için 2015 ile 2023 arasında kentin önemli müzesi olan Uffizi Galerilerinin müdürlüğünü yapan ve 2023'te İtalyan vatandaşlığına geçen Alman asıllı Eike Schmidt'i aday gösterdi.

Merkez sol ise Floransa'da Sara Funaro'yu aday gösterdi. Funaro, daha önce belediye refah ve sağlık işlerinden sorumlu belediye meclis üyesiydi.

Floransa'da 47 yaşındaki Funaro ve 56 yaşındaki Schmidt arasında geçmesi beklenen seçimlerin, ikinci tura kalabileceği yorumları yapılıyor.

İtalyan basınında çıkan haber ve yorumlarda, hafta sonu yapılacak olan AP seçimleri ve kısmi yerel seçimlerin, iktidardaki sağ koalisyon ittifakı açısından önemli bir test olarak görüldüğü ifade ediliyor.

Seçimlerin, kampanya döneminde liderlerin çıkışlarıyla zaman zaman farklı noktalarda konumlandıkları gözlenen koalisyon ortakları arasındaki anlaşmazlıkları ve güç kazanma mücadelesini de ortaya koyduğu belirtiliyor.

Diğer taraftan muhalefetteki sol partilerin de seçimlerde oy oranını arttırarak sağ iktidara, bir uyarı vermeyi hedeflediği kaydediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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