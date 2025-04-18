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İtalya'da Aşırı Yağışlar ve Seller 3 Hayat Kayıbına Sebep Oldu

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İtalya'nın kuzeyinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sellerde 3 kişi hayatını kaybetti. Torino yakınlarında bir 92 yaşındaki adam sel sularına kapılırken, Vicenza'da baba-oğul selden kaçarken kayboldu. Olumsuz hava koşulları 6,400 kişiyi elektriksiz bırakırken, tedbir amaçlı tahliyeler yapıldı.

İtalya'nın kuzeyinde aşırı yağışların neden olduğu sellerde 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlerde ülkenin kuzeybatısındaki Torino kenti yakınlarında bulunan Monteu da Po beldesinde 92 yaşındaki kişinin sel sularının yükselmesi sebebiyle mahsur kaldığı ve suya kapılarak boğulduğu belirtildi.

Vicenza kenti yakınlarındaki Valdagno'da da baba ve oğlunun araçlarıyla selden kaçmaya çalışırken heyelan sonucu oluşan çukura düşerek kayboldukları kaydedildi.

İtalyan itfaiyesinin, X platformundaki paylaşımında, sabah saatlerinde baba ve oğlunun cansız bedenlerinin çukurdan çıkarıldığı bilgisi verildi.

Trento kentinin San Martino semtinde aşırı yağışların heyelana yol açtığı, 14 kişinin tedbir amaçlı tahliye edildiği bildirildi.

Bu arada, olumsuz hava koşullarının etkisini gösterdiği Valle d'Aosta Bölgesi'nde 6 bin 400 kişinin elektriksiz kaldığı belirtildi.

Torino kentinin bulunduğu Piyemonte Bölgesi genelinde olumsuz hava koşullarının bugün sakinleştiği, alarm seviyesinin en üst "kırmızı"dan "turuncu"ya düşürüldüğü ancak yağışların hafta sonunda süreceği ifade edildi.

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Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
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