İtalya'da Aşırı Yağışlar Toprak Kaymasına Yol Açtı: Kayıplar Bulundu

İtalya'nın kuzey bölgelerinde geçen hafta sonundan bu yana etkili olan aşırı yağışların yol açtığı toprak kaymasında dün kayıp olarak bildirilen 2 kişinin cansız bedeni bulundu.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Gorizia kentine bağlı Cormons kasabasında, şiddetli yağışlar neticesinde yaşanan toprak kaymasının altında kalan evde kaybolan kişileri arama çalışmaları gece saatlerinde sonuçlandı.

İtalyan itfaiyesinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşıma göre, 200 itfaiye görevlisinin katıldığı çalışmalarda ilk olarak bir erkeğin, gece saatlerinde de kayıp ikinci kişinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.

İtalyan basını, bu kişilerden birinin 32 yaşında Alman vatandaşı, diğerinin de 83 yaşında bir kadın olduğunu yazdı.

Diğer taraftan, kuzeyde yağışların etkili olduğu Belluno beldesinde 14 Kasım'dan bu yana kayıp olarak bildirilen 35 yaşındaki Finlandiya vatandaşının arama çalışmalarının olumsuz hava koşullarına karşın güçlükle sürdüğü basına yansıdı.