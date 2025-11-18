Haberler

İtalya'da Aşırı Yağışlar Toprak Kaymasına Yol Açtı: Kayıplar Bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya'nın kuzey bölgelerinde aşırı yağışların neden olduğu toprak kaymasında kaybolan iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Cormons kasabasında yapılan arama çalışmaları, etkili yağışlar nedeniyle zorlu koşullarda sürdürüldü.

İtalya'nın kuzey bölgelerinde geçen hafta sonundan bu yana etkili olan aşırı yağışların yol açtığı toprak kaymasında dün kayıp olarak bildirilen 2 kişinin cansız bedeni bulundu.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Gorizia kentine bağlı Cormons kasabasında, şiddetli yağışlar neticesinde yaşanan toprak kaymasının altında kalan evde kaybolan kişileri arama çalışmaları gece saatlerinde sonuçlandı.

İtalyan itfaiyesinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşıma göre, 200 itfaiye görevlisinin katıldığı çalışmalarda ilk olarak bir erkeğin, gece saatlerinde de kayıp ikinci kişinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.

İtalyan basını, bu kişilerden birinin 32 yaşında Alman vatandaşı, diğerinin de 83 yaşında bir kadın olduğunu yazdı.

Diğer taraftan, kuzeyde yağışların etkili olduğu Belluno beldesinde 14 Kasım'dan bu yana kayıp olarak bildirilen 35 yaşındaki Finlandiya vatandaşının arama çalışmalarının olumsuz hava koşullarına karşın güçlükle sürdüğü basına yansıdı.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
Başsavcı Akın Gürlek: Futbolun temizlenmesini istiyoruz, bir bahis operasyonu daha yapabiliriz

Akın Gürlek'ten yeni operasyon sinyali: Temizlenmesini istiyoruz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnci Taneleri'nin 'Kamuran Abi'si acil ameliyata alındı! 48 saattir yoğun bakımda

Ünlü oyuncu acil ameliyata alındı! 48 saattir yoğun bakımda
Başı derde girebilir! Kerem Aktürkoğlu'na eşi benzeri görülmemiş dava

Başı derde girebilir! Kerem'e eşi benzeri görülmemiş dava
Aziz Yıldırım sözünü tuttu, ilk gemi suya indirildi

Aziz Yıldırım sözünü tuttu
A Milli Takımımız soyuldu! 1 kişi tutuklandı

Milli Takımımız soyuldu! 1 kişi tutuklandı
İnci Taneleri'nin 'Kamuran Abi'si acil ameliyata alındı! 48 saattir yoğun bakımda

Ünlü oyuncu acil ameliyata alındı! 48 saattir yoğun bakımda
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek: Bir spor yorumcusu eşi üzerinden bahis oynuyor

Bahis skandalında yeni gelişme! Olay yorumculara da sıçradı
Yasemin Şefkatli zehirlendi, geceyi hastanede geçirdi

Zehirlendi, geceyi hastanede geçirdi
Trump ve Musk yeniden bir arada: Kavga bitti, barış başladı

Kavga bitti, barış başladı: Yeniden bir aradalar
Bahis soruşturmasında bir yıl men cezası alan futbolcu İrem Derici'nin kardeşi çıktı

12 ay bahis cezası alan futbolcu ünlü şarkıcının kardeşi çıktı
Teknik direktör özellikle istiyor! Ozan Tufan'ın yeni adresi çok sürpriz

Teknik direktör özellikle istiyor! Ozan'ın yeni adresi çok sürpriz
Zehirlenen Böcek ailesiyle ilgili korkunç itiraf: Kapıyı kilitleyip kebapçıya gittim

Zehirlenen Böcek ailesiyle ilgili korkunç itiraf: Kapıyı kilitleyip...
Türkiye güzeli Cemrenaz Turhan Amazon Film Stüdyoları'nda işe girdi

Tescilli güzelin yeni işi herkesi şaşırttı, kamera önünde olmayacak
Trump'tan Ronaldo'ya sürpriz: Beyaz Saray'ın anahtarını verdi

Dünyayı sallayan buluşma: Beyaz Saray'ın anahtarı artık O'nda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.