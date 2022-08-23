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İtalya'da aşırı sağcı Salvini, AB'den Rusya'ya yaptırımları tekrar düşünmesini istedi

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İtalya'da aşırı sağcı Salvini, AB'den Rusya'ya yaptırımları tekrar düşünmesini istedi

İtalya'da 25 Eylül'de yapılacak erken genel seçimler öncesinde anketlerde önde gösterilen sağ ittifaktaki aşırı sağcı Lig partisinin lideri Matteo Salvini, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna savaşından ötürü Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımları bir kez daha düşünmesi gerektiğini savundu.

İtalya'da 25 Eylül'de yapılacak erken genel seçimler öncesinde anketlerde önde gösterilen sağ ittifaktaki aşırı sağcı Lig partisinin lideri Matteo Salvini, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna savaşından ötürü Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımları bir kez daha düşünmesi gerektiğini savundu.

Salvini, İtalya'nın kuzeyindeki "Rimini Toplantıları" etkinliğinde, basına yaptığı açıklamada, AB'nin Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımlarla ilgili "Eğer işe yaramıyorsa biraz düşünmek gerekir. Yaptırımların, savaşı körüklemesini istemem. Umarım Brüksel bunu düşünür." ifadesini kullandı.

Yaptırımların, Rus ekonomisinde beklenen sonucu vermediğini ve bu tip kararların etkinliğinin gözden geçirilmesi gerektiğini kaydeden Salvini, "İşe yararsa devam ederiz ama aksi halde 10 yıl daha sürme riskini alırız." değerlendirmesinde bulundu.

Salvini, seçimlerden sonra Ukrayna ile ilgili tutumlarının ne olacağıyla ilgili soruya, "Lig partisi, diğer demokratik ve Batılı ülkelerin yaptığını yapacak. Seçimlerin sonucu ne olursa olsun, İtalya'nın uluslararası pozisyonu değişmeyecek." cevabını verdi.

Ülkede, 25 Eylül'de yapılacak erken genel seçimler öncesinde anketler, Giorgia Meloni liderliğindeki faşizan eğilimli aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI), Salvini liderliğindeki Lig Partisi ve Silvio Berlusconi liderliğindeki Forza Italia (FI) partisi ile bazı küçük sağ partilerden oluşan merkez sağ ittifakın seçimlerden hükümet kuracak çoğunluğu elde ederek çıkacağını gösteriyor.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel

Avrupa Birliği İtalya Eylül Rusya Güncel Haberler

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