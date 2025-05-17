İtalya'da Aşırı Sağcı Göç Konferansı Protestosunda Olaylar Çıktı

İtalya'da Aşırı Sağcı Göç Konferansı Protestosunda Olaylar Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'nın Gallarate beldesinde düzenlenen aşırı sağcı 'Tersine Göç' konferansını protesto eden gruplarla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Göstericiler, polis müdahalesine karşılık vererek olaylar büyüdü.

İtalya'da, Avrupa'nın aşırı sağcıları tarafından düzenlenen göç karşıtı "Remigration Summit (Tersine Göç)" konferansını protesto etmek isteyenlerin yürüyüşünde olaylar çıktı ve güvenlik güçleri göstericilere müdahale etti.

Ülkenin kuzeyindeki Gallarate beldesinde düzenlenen ve Avrupa'nın aşırı sağcı çevrelerini bir araya getiren göç konferansı tepkilere yol açtı.

Milano kentinde aşırı sağcıların bu toplantısını protesto etmek isteyen bazı sivil toplum kuruluşları ve sol gruplar yürüyüş yaptı.

Yürüyüş sırasında göstericiler ve güvenlik güçleri zaman zaman karşı karşıya geldi ve tansiyon yükseldi.

Göstericilerin kortejin rotasını değiştirmesi sonrasında önlerini kesen güvenlik güçlerinin kalkan ve coplarla müdahalede bulunduğu, göstericilerin de fişek, sis bombaları ve şişelerle karşılık verdiği görüldü.

Bunun üzerine polis, tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz sıkarak protestocuları dağıtmaya çalıştı. Müdahaleden sonra göstericilerin bir süre daha durdukları ve daha sonra gösterinin sona erdiği basına yansıdı.

Bu arada, Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı ve aşırı sağcı Lig Partisinin lideri Matteo Salvini de göstericilere sosyal medya mecralarındaki hesaplarından tepki göstererek, "Sol görüşlü holiganlar, yine polis ve vatandaşlara saldırdı, bu kez Milano'da." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
ABD Başkanı Trump: Pazartesi günü Putin ve Zelenski ile görüşeceğim

Kritik tarih pazartesi! İstanbul'a gelmeyen Trump'tan yeni karar
İşte 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınının çıkış nedeni

İşte 78 kişiyi ölüme götüren yangının çıkış nedeni
İstanbul'da halk otobüsü şoförleri 22 Mayıs'tan itibaren greve gidiyor

İstanbul'da şoförler kontak kapatıyor, otobüsler çalışmayacak
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler

Köy meydanında karı-kocaya kanlı infaz
Dünyanın en büyük otomobil gemisi Anji Ansheng ilk seferine çıktı

Dünyanın en büyük otomobil gemisi yola çıktı! Fiyatlar çakılabilir
Satın aldığı koltuğu inceleyen vatandaş neye uğradığını şaşırdı

Satın aldığı koltuğu inceleyen vatandaş neye uğradığını şaşırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump Katar'da görüp 'Perfecto' diyerek övdü! Türkiye'den gönderilmiş

Trump Katar'da görüp "Perfecto" diyerek övdü! Türkiye'den gönderilmiş
Goldman Sachs bankası altın fiyatının yeni rekor kırabileceği tahmininde bulundu

Çakılan altın fiyatları için yeni rekor tahmini
İran'da aşırı enerji tüketimine ceza! 1103 evin elektriği kesildi

Kurallara uymayanı affetmediler! 1000'den fazla ev elektriksiz kaldı
Fenerbahçe'yi Avrupa'dan eden futbolcu Süper Lig devine imzayı atıyor

Fenerbahçe'yi Avrupa'dan eden futbolcu Süper Lig devine imzayı atıyor
Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti

Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti
Bundesliga'da Leipzig'e şok! Mainz, Avrupa'ya gitti

Alman devine şok! Avrupa'ya gidemediler, yerine sürpriz takım
Demet Akalın tepki gösterdi: Uygulamaya son verin

Demet Akalın görüntülere tepki gösterdi: Gerçekten onur kırıcı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.