İtalya'da Aşırı Sağcı Göç Konferansı Protestosunda Olaylar Çıktı

İtalya'da, Avrupa'nın aşırı sağcıları tarafından düzenlenen göç karşıtı "Remigration Summit (Tersine Göç)" konferansını protesto etmek isteyenlerin yürüyüşünde olaylar çıktı ve güvenlik güçleri göstericilere müdahale etti.

Ülkenin kuzeyindeki Gallarate beldesinde düzenlenen ve Avrupa'nın aşırı sağcı çevrelerini bir araya getiren göç konferansı tepkilere yol açtı.

Milano kentinde aşırı sağcıların bu toplantısını protesto etmek isteyen bazı sivil toplum kuruluşları ve sol gruplar yürüyüş yaptı.

Yürüyüş sırasında göstericiler ve güvenlik güçleri zaman zaman karşı karşıya geldi ve tansiyon yükseldi.

Göstericilerin kortejin rotasını değiştirmesi sonrasında önlerini kesen güvenlik güçlerinin kalkan ve coplarla müdahalede bulunduğu, göstericilerin de fişek, sis bombaları ve şişelerle karşılık verdiği görüldü.

Bunun üzerine polis, tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz sıkarak protestocuları dağıtmaya çalıştı. Müdahaleden sonra göstericilerin bir süre daha durdukları ve daha sonra gösterinin sona erdiği basına yansıdı.

Bu arada, Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı ve aşırı sağcı Lig Partisinin lideri Matteo Salvini de göstericilere sosyal medya mecralarındaki hesaplarından tepki göstererek, "Sol görüşlü holiganlar, yine polis ve vatandaşlara saldırdı, bu kez Milano'da." ifadesini kullandı.