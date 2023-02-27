İtalya'da ana muhalefetteki Demokratik Partinin liderliğine Elly Schlein seçildi

İtalya'da ana muhalefet partisi konumundaki Demokratik Parti (PD) liderliğine 37 yaşındaki Elly Schlein seçildi.

Ülkede 25 Eylül 2022'de yapılan genel seçimleri kazanamayıp, seçimlerden ana muhalefet partisi olarak çıkan PD'de bu sonuç nedeniyle görevden ayrılacağını açıklayan genel sekreter Enrico Letta'nın halefini belirlemek üzere dün liderlik seçimi yapıldı.

Seçimde, PD'nin daha sol bir çizgi benimsemesi gerektiği görüşünü savunan İtalyan siyasetinin genç kuşak temsilcilerinden Emilia Romagna Bölgesel Yönetim Başkan Yardımcısı 37 yaşındaki Elena Ethel "Elly" Schlein ile partiler arasında kurulacak geniş bir ittifakla sağ koalisyonu yenmeyi vadeden Emilia Romagna Bölgesel Yönetim Başkanı 56 yaşındaki Stefano Bonaccini yarıştı.

Ülke genelinde PD'li seçmenlerin katılımıyla yapılan seçimde resmi olmayan sonuçlara göre, Bonaccini oyların yüzde 46,2'sini alırken, oyların yüzde 53,8'ini alan Schlein, PD'nin yeni genel sekreteri seçildi.

Böylece 2007 kurulan PD tarihinde ilk kez bir kadın genel sekreter seçilirken, aynı zamanda Schlein yaşı itibarıyla da bu göreve gelen en genç isim oldu.

Schlein'ı ilk olarak rakibi Bonaccini arayarak tebrik ederken, koltuğunu devretmeye hazırlanan genel sekreter Letta da Twitter'daki hesabından "Başarılar Elly Schlein. Benim yapamadığımı o başaracak." paylaşımında bulundu.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, sağ koalisyon hükümetinin başbakanı Giorgia Meloni de siyasi rakibini tebrik ederek, "Umarım genç bir kadının PD'nin başına geçmesi, solun geriye değil, ileriye bakmasına yardımcı olur." ifadesini kullandı.

Yahudi kökleri bulunan bir ailenin kızı olarak İsviçre'de 1985 yılında dünyaya gelen Elly Schlein, hukuk mezunu. Schlein, iş reformu ve iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki görüşlerinin yanı sıra göçmen ve eşcinsel haklarını savunan yönleriyle de biliniyor.

Söz konusu alanlarda yaptığı çıkışlarla adını İtalyan siyasetinde duyuran Schlein, 2014-2019 döneminde Avrupa Parlamenterliği yapmış, İtalya'da 25 Eylül 2022'deki genel seçimlerde de Temsilciler Meclisine milletvekili seçilmişti.

Schlein: "Meloni hükümeti için büyük bir sorun olacağız"

Schlein, seçim sonuçlarının hemen hemen kesinleşmesi ve rakibi Bonaccini'nin kendisini tebrik için aramasının ardından kameraların karşısına geçerek açıklama yaptı.

Hep birlikte kazanarak devrim yaptıklarını dile getiren Schlein, kendisine ve ekibine destek verenlere minnettar olduğunu, bu güvene ihanet etmemeleri gerektiğini söyledi.

Schlein, konuşmasında Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon iktidarına da mesaj göndererek "Meloni hükümeti için büyük bir sorun olacağız. Bugünden itibaren hükümetin etkilediği ve görmek istemediği yoksulları savunmak için parlamentoda ve ülke genelinde muhalefetin örgütlenmesine katkı vereceğiz." dedi.

Schlein, ana muhalefet partisinin lideri olarak programında, asgari ücret, iş ve iş güvenliği, sağlık ve çevre konularına öncelik vereceğini de açıkladı.