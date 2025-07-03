İtalya'da Alkollü Araç Kullanımına Sert Önlem: Alkol Kilidi Zorunlu Hale Geldi

İtalya'da alkollü araç kullandığı için daha önce ceza alan sürücülerin, araçlarını çalıştırmadan önce nefes kontrolü yapmasını sağlayacak "alkol kilidi" olarak bilinen cihazların kullanılması zorunlu hale getirildi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, daha önce 0,8 promilden fazla alkollü araç kullanmaktan ceza alan sürücülere karşı tedbirleri arttıran kararnameyi imzaladı.

Kararnameye göre, söz konusu sürücüler, sadece "alkol kilidi" olan araçları kullanabilecek ya da özel araçlarına "alkol kilidi" takmak zorunda olacak.

Bu sürücüler, araçlarını çalıştırmadan önce cihaz üstünden nefes kontrolü yapacak ve eğer alkol testinden geçemezlerse aracın motoru çalışmayacak.

"Alkol kilidi" sistemi, alkol seviyesi sıfır olduğunda motorun çalışmasına izin verecek.

Kararnamenin amacının, alkollü şekilde araç kullanmayı caydırmak ve yol güvenliğini arttırmak olduğu belirtildi.

Bu son tedbirin, Kasım 2024'te kabul edilip aynı yıl aralık ayında parlamentoda kabul edilen, trafik cezalarını arttıran yasal düzenlemenin bir parçası olduğu ifade edildi.