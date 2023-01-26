İtalya'da akaryakıt istasyonu çalışanları grevlerini erken sonlandırdı

İtalya'da akaryakıt dağıtım şirketlerinin bağlı olduğu üç büyük sendika, hükümeti protesto etmek için 24 Ocak Salı akşamından başlattıkları 48 saatlik grevi tek günle sınırlandırarak dün akşam saatlerinde sonlandırdı.

İtalya'da akaryakıt dağıtım şirketlerinin bağlı olduğu üç büyük sendika, hükümeti protesto etmek için 24 Ocak Salı akşamından başlattıkları 48 saatlik grevi tek günle sınırlandırarak dün akşam saatlerinde sonlandırdı.

FAIB-FEGICA-FIGISC sendikaları, Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin, yılbaşından itibaren akaryakıt fiyatlarında uygulanan indirimi kaldırmasını ve fiyatlardaki spekülasyonların önüne geçmek için şeffaflık sağlama hedefiyle gündeme getirdiği kararnameyi protesto amacı taşıyan 48 saatlik grev bir günle sınırlı kaldı.

FAIB sendikası, henüz grevin başında grevini 24 saatle sınırlandırdığını ilan ederken, diğer iki sendika FEGICA ve FIGISC de hükümetle bugün yaptıkları görüşme sonrasında grevi tek günde bitirme kararı aldı.

FEGICA ve FIGISC yetkilileri, grevin ikinci gününü iptal etme kararını hükümet için değil, sürücülere daha fazla mağduriyet yaşatmamak için aldıklarını belirtti.

Sendikalar, kamuoyunda "yakıtta şeffaflık kararnamesi" olarak bilinen düzenlemeye, akaryakıt istasyonlarını tüketicilerle karşı karşıya getirdiği gerekçesiyle itiraz ediyordu.

Söz konusu düzenleme, akaryakıt istasyonlarında spekülatif artışların önüne geçmek için benzin ve mazotun ulusal ortalama fiyatlarıyla kendi fiyatlarının verilmesi zorunluluğu ve buna uymayanlara para cezası öngörüyordu.

Sendikalar, ayrıca hükümetin akaryakıttan alınan ÖTV'de uyguladığı indirimi kaldırarak fiyatların artmasından kendileri sorumluymuş gibi göstermesine de tepki gösteriyordu.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, taraflar arasında yapılan görüşmelerde yeni kararnameye uymayanlara yönelik para cezalarının hafifletilmesine dair hükümetin sendikalara söz verdiği belirtildi.

Benzin 1,84, motorin 1,89 avro

İtalya'da bu hafta başında açıklanan ortalama fiyatlarda litre başına benzin 1,84 avro (pompa servis fiyatı 1,98 avro), motorin ise 1,89 avro (pompa servis fiyatı 2,02 avro) olmuştu.

Ülkede 2022'de görevde olan Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon hükümeti, Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle yükselen benzin fiyatlarında ÖTV indirimine gitmiş, fiyatları yaklaşık 20 sent düşürmüştü.

İtalya'da Eylül 2022'deki seçimlerin ardından göreve gelen Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti ise spekülasyonlar nedeniyle arttığını belirttiği akaryakıt fiyatlarındaki 20 sentlik indirimi yılbaşından itibaren kaldırmıştı. O tarihten bu yana akaryakıt fiyatları artış eğilimi göstermişti.