İtalya'da Afrika için Mattei Planı Zirvesi Gerçekleşti

İtalya'nın ev sahipliğinde Avrupa Birliği (AB), Afrika Birliği (AfB) ve bazı Afrika ülkeleri ile uluslararası yatırım ve kalkınma ajanslarının temsilcileri, Roma'daki "Afrika için Mattei Planı ve Küresel Geçit: Afrika Kıtası ile Ortak Çaba" zirvesinde bir araya geldi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Roma'daki Villa Pamphili konutunda birlikte ev sahipliği yaptığı zirveye, AfB Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf, Afrika Kalkınma Bankası (AfDB) Başkanı Akinwumi Adesina, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Başbakanı Judith Tuluka Suminwa, Angola Dışişleri Bakanı Tete Antonio'nun aralarında bulunduğu çok sayıda konuk katıldı.

Zirvenin açılışında konuşan Başbakan Meloni, "Afrika, geleceğimizin şekilleneceği bir kıta. Afrika'yı güçlendirmek demek, Avrupa'yı da güçlendirmek, ortak istikrar için birlikte koşullar inşa etmek demektir." dedi.

Meloni, bugünkü niyetlerinin stratejik altyapılar konusundaki önceliklere somut yanıtlar sunmak olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Örneğin, Afrika kıtasının batısını doğusuna bağlayacak Lobito Koridoru gibi projeleri, Sparkle'in Afrika'ya yönelen Blue & Raman kablosu gibi güvenli ve modern dijital bağlantılarını düşünüyorum. Bu sabah Roma'da açılan sürdürülebilir kalkınma için Yapay Zeka Merkezi örneğinde olduğu gibi yapay zekadan doğan fırsatların etik şekilde teşviki, yerel tarım zincirlerinin yeniden canlandırılması, kahve işleme ve sürdürülebilir tarıma yönelik yatırımlar gibi alanları düşünüyorum."

Başbakan Meloni, bunların yukarıdan dayatılmış girişimler olmadığını vurgulayarak, "Afrikalı ortaklarımız için kalıcı kalkınma yaratma isteğinden ve diyalogdan doğmuş somut projelerdir. İtalya'nın benimsediği yaklaşım nettir: Saygı, sorumluluk, vizyon. Bu, Avrupa ile Afrika arasındaki ilişkilerde bir yöntem değişikliğidir ve İtalya'nın bu vizyonu hayata geçirmede rol oynamış olmasından gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Meloni, İtalya'nın G7 başkanlığının başlangıcında geçen yıl Roma'da düzenlediği İtalya-Afrika zirvesinden bu yana geçen 18 ayda bugün kendilerini somut ve anlamlı sonuçlara ulaştıran bir yol inşa ettiklerini kaydetti.

AB, yatırım programı "Küresel Geçit" çerçevesinde Afrika için 150 milyar avro ayırdı

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Afrika ile olan güçlü bağlılığımızı ve ortaklığımızı yeniden teyit etmek için buradayız ve İtalya'ya Afrika ile işbirliğini eylemlerimizin merkezine koyduğu için teşekkür etmek istiyorum. Mattei Planı, AB'nin yatırım planı olan 'Küresel Geçit'e nasıl şekil verdiğimizin mükemmel bir örneğidir. 300 milyar avroluk bir AB yatırım programıdır ve bunun 150 milyarı Afrika'ya ayrılmıştır. Avrupa takımı, Afrika için çalışıyor."

Von der Leyen, "Küresel Geçit"in kamu ve özel sermaye ile uluslararası finansal kurumları bir araya getiren yatırım programı olduğunu, bu sayede ortak vizyonlarını gerçeğe dönüştürdüklerini anlatarak, "Bugün tam da bu vizyonun somut uygulanmasından bahsediyoruz ve bu doğrultuda Afrika'ya özel sermaye getirecek ve sahada somut etki yaratacak çok önemli 7 anlaşmaya imza atacağız." dedi.

Mattei Planı nedir?

Giorgia Meloni'nin ülkesinde iktidara geldiği 2022 yılının sonlarına doğru ilk kez gündeme getirdiği ve adını İtalya'nın İkinci Dünya Savaşı sonrası Afrika ile ilişkilerde enerji sektörü özelinde önemli girişimlerde bulunan sanayicisi Enrico Mattei'den alan kalkınma hamlesi "Mattei Planı", İtalya, AB ve başka kurumlardan sağlanacak finansmanlarla Afrika'da yatırım ve kalkınma projelerinin hayata geçirilmesini hedefliyor.

İtalyan hükümetinin girişimi olan Mattei Planı, İtalya'nın Afrika ülkeleriyle yatırım ve kalkınma projeleri aracılığıyla yeni ortaklık kurması dışında Avrupa ve İtalya'ya Afrika'dan gelen düzensiz göç baskısını azaltabilecek bir unsur olarak da değerlendiriliyor.