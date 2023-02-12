İtalya'da açlık grevi yapan anarşist mahkum için protesto gösterisi yapıldı

İtalya'da cezaevinde sıkı tecrit koşullarında tutulduğu için 100 günü aşkındır açlık grevi yapan anarşist mahkum Alfredo Cospito için Milano kentindeki izinli yürüyüşte polis ile göstericiler arasında arbede çıktı.

İtalya'da cezaevinde sıkı tecrit koşullarında tutulduğu için 100 günü aşkındır açlık grevi yapan anarşist mahkum Alfredo Cospito için Milano kentindeki izinli yürüyüşte polis ile göstericiler arasında arbede çıktı.

Milano kent merkezinde akşam saatlerinde toplanan yaklaşık 500 kişilik Cospito destekçisi grup, anarşist mahkumun cezaevi koşullarına tepki göstermek için yürüyüş düzenledi.

100 günden fazladır açlık grevi yapan 55 yaşındaki Cospito ile dayanışma için toplanan göstericiler, kamuoyunda "41bis" adıyla bilinen sıkı tecrit koşullarını protesto etti.

Yürüyüş sırasında göstericiler ve polis arasında arbede de yaşandı. Protestocular, sokaktaki çöpleri devirip, polise ve basına yönelik gelişigüzel zaman zaman ses bombası ve fişek atarken, güvenlik güçlerinin de cop kullandığı görüldü.

Öte yandan, İtalyan basınında çıkan haberlere göre, 30 Ocak'tan bu yana Milano'daki Opera cezaevinde tutulan Cospito, cezaevi doktorlarının talebi doğrultusunda durumunun ağırlaşması sebebiyle San Paolo hastenesine sevk edildi.

Cospito'nun doktoru, mahkumun 71 kiloya düştüğünü buna karşın hayati göstergelerinin yerinde olduğunu ama yine de durumun karmaşıklığına dikkati çekti.

Cospito için İtalyan diplomatların araçları ateşe verilmişti

İtalya Dışişleri Bakanlığı, 28 Ocak'ta İspanya'nın Barselona kentindeki İtalyan Başkonsolosluğunun girişinin tahrip edildiğini, Almanya'nın başkenti Berlin'deki büyükelçilikte görevli İtalyan diplomatın aracının kundaklandığını açıklamıştı.

Berlin'dekine benzer bir hadise, 3 Aralık 2022'de Yunanistan'ın başkenti Atina'daki İtalyan Büyükelçiliği başkatibinin aracının ateşe verilmesiyle de yaşanmıştı.

Söz konusu şiddet eylemlerinin, açlık grevi yapan Cospito'nun durumunu protesto maksadıyla anarşist gruplarca yapıldığı belirtilmişti.