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İtalya'da ABD ile İran Arasında Nükleer Müzakereler Başlayacak

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İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD ile İran arasında Nükleer Program üzerine yeni müzakerelerin Roma'da gerçekleştirileceğini açıkladı. Müzakere, Umman'ın arabuluculuğunda gerçekleşecek.

ROMA, 15 Nisan (Xinhua) -- İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Tahran'ın nükleer programına ilişkin ABD ile İran arasında yeni bir müzakere turunun Roma'da yapılacağını duyurdu.

Tajani bu kararın müzakere tarafları ve arabulucu olarak görev yapan Umman'ın talebi doğrultusunda alındığını söyledi. Ansa Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Tajani bu açıklamayı, pazartesi günü Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen 2025 Expo'da İtalyan pavyonunu ziyaret ederken yaptı.

Tajani, "İtalyan hükümeti, nükleer sorunun çözümüne ve barışın tesis edilmesine katkı sağlayacak müzakereleri desteklemek için gereken her şeyi yapmaya hazır" dedi.

ABD ve İranlı yetkililer arasındaki dolaylı görüşmelerin ilk turu 12 Nisan'da Umman'da yapıldı.

Bu müzakereler, ABD'nin 2015'te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan (KOEP) 2018'de çekilmesinden bu yana taraflar arasında gerçekleşen ilk temas oldu.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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