İtalya'da 83 yaşındaki kör bir hasta, yapılan ameliyatla kısmen yeniden görmeye başladı

İtalya'da 83 yaşında iki gözü görmeyen bir hasta, dünyada ilk kez uygulanan yöntemle bir gözünden diğer gözüne tüm oküler yüzeyin (kornea, skleranın bir kısmı ve konjonktiva) transplantasyonu sayesinde görüşünü kısmen geri kazandı.

İtalya'da 83 yaşında iki gözü görmeyen bir hasta, dünyada ilk kez uygulanan yöntemle bir gözünden diğer gözüne tüm oküler yüzeyin (kornea, skleranın bir kısmı ve konjonktiva) transplantasyonu sayesinde görüşünü kısmen geri kazandı.

Torino kentindeki Molinette Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, iki gözde farklı patolojilere bağlı görme kaybı bulunan bir hastanın iki hafta önce yapılan özel bir transplantasyon sayesinde bir gözünün yeniden görmeye başladığı bildirildi.

???????Molinette Hastanesi Oftalmoloji Kliniği Direktörü ve Retina Cerrahisi Uzmanı Prof. Michele Reibaldi ile Prof. Vincenzo Sarnicola tarafından 4 saatlik bir operasyonla, hastanın bir gözünden diğer gözüne tüm oküler yüzeyin (kornea, skleranın bir kısmı ve konjonktiva) transplantasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonda, dünyada ilk kez uygulanan bir prosedür çerçevesinde hastanın görmeyen sol gözünün tüm yüzeyinin, kör olan sağ göze nakli yapıldı.

Hastanenin açıklamasında görüşlerine yer verilen Prof. Reibaldi ve Prof. Sarnicola, ameliyatın olağanüstü olduğunu belirterek, "Hasta operasyondan iki hafta sonra bugün görüşünü geri kazandı ve yardım almadan hareket edebiliyor. Son derece heyecanlıyız ve sağ gözde kalıcı başarı bekliyoruz. Çünkü bu göz hastanın kendi dokularıyla yeniden yapılandırıldı." ifadelerini kullandı.

Prof. Sarnicola ayrıca, "Buradaki esas yenilik, konjonktivo-skleral dokuyu kapsayan tüm göz yüzeyine genişletilmiş kornea transplantasyonu olmasıdır." yorumunu yaptı.

30 yıl önce sol gözünde görme kaybı yaşayan, son 10 yıldır da sağ gözünde görme yetisini kaybeden ismi verilmeyen hasta ise bu operasyon neticesinde yeniden görmeye başlamasıyla ilgili olarak, "Parmaklarımı, ellerimi görmek, yeniden doğmak gibiydi." değerlendirmesinde bulundu.