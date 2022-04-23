İtalya'da 23 Nisan açık hava etkinliğiyle kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İtalya'nın Milano kentinde ilk kez yapılan geniş katılımlı açık hava şenliğiyle kutlandı.

Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğu ile Milano Eğitim Ataşeliği'nin organizasyonuyla İtalya'daki Türk vatandaşları, bayram dolayısıyla Milano kent merkezindeki Barış Anıtı'nda ilk kez düzenlenen büyük açık hava etkinliğinde bir araya geldi.

Como, Imperia, Modena, Venedik gibi kentlerden otobüslerle gelen ve Milano'dakilerle beraber 500'den fazla vatandaş ve çocukları, yoğun yağışa rağmen Milano Eğitim Ataşesi Tolga Erdoğan'ın hazırladığı "Sevgi Çemberi" programı çerçevesinde bayramı şarkılar, marşlar ve çeşitli oyunlarla coşkuyla kutladı.

Etkinlik sonunda hediyeler dağıtılan çocukların yanı sıra velilerin de büyük mutluluk yaşadığı görüldü.

Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Özgür Uludüz, 23 Nisanların genelde yağmurlu havalara denk geldiğini, bugün Milano'da da yağmurlu bir hava olmasına karşın etkinliklerine büyük ilgi gösterildiğini söyledi.

Uludüz, "İsterdik ki hava güzel olsun. Ama biz güneşimizi içimizde getirdik zaten. Önemli olan enerjimizin pozitif olması. Bu çocuklar için verilmiş olan bir gün. Bizim egemenliğimizi, çocuklara bağlayan çok değerli bir bayramımız. Ben de burada vatandaşlarımızla özellikle çocuklarımızla bir arada olmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum." dedi.

Milano Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Tolga Erdoğan ise yaptığı açıklamada, İtalya'da bugün bir ilke imza attıklarını dile getirerek "Farklı şehirlerden vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi bu şenliğe. Arco della Pace'de yani Barış Anıtı'nın önünde böyle bir şenliği gerçekleştirmek, bizim için gerçekten çok anlamlı. Çünkü bugün çok anlamlı. Bu bayram, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği ilk ve tek çocuk bayramı. Biz de bunu, Milano'nun merkezinde vatandaşlarımızla birlikte kutlamak istedik." diye konuştu.

Vatandaşlar bayram şenliğinin sürmesini istiyor

Milano'da yaşayan ve etkinliğe oğluyla beraber katılan Burcu Kuruca Alcaro, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çok mutlu oldum böyle bir haber aldığımız zaman. Çünkü ilk defa böyle bir organizasyon oluyor bildiğim kadarıyla Milano'da. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Biz hep böyle uzaktan izliyorduk 23 Nisan etkinliklerini. Ben oğlumla yapmaya çalışıyordum kendi çapımızda ama böyle bir organizasyon bizi gerçekten çok mutlu etti. Her sene bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Imperia kentinden Milano'ya gelerek kızıyla birlikte 23 Nisan kutlamasına katılan Türk avukat Hakan Eller de "Çok güzel bir etkinlik oldu. Anneler babalar, herkes geldi buraya. Çocuklar mutlu. Çocuklar Avrupa'da İtalya'da yaşıyor. Türkiye'de hiçbirisi bu kutlamalara katılamıyor. Ama ilk defa böyle bir program olduğundan biz de veliler olarak çok mutluyuz." diye konuştu.