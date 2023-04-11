İtalya, Çin ile Daha Fazla Ticari İşbirliği Hedefliyor

HAİKOU, 11 Nisan (Xinhua) -- Salı günü İtalya, devam eden 3. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nda (CICPE) alandakilerin dikkatini çeken bir pavyon açtı.

HAİKOU, 11 Nisan (Xinhua) -- Salı günü İtalya, devam eden 3. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nda (CICPE) alandakilerin dikkatini çeken bir pavyon açtı. İtalya, Çin ile arasındaki ticari işbirliğinin artmasını hedefliyor.

Çin'in ada eyaleti Hainan'da bu yılki Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nın onur konuğu ülkesi olan İtalya, yaklaşık 1.800 metrekarelik bir alanda 147 marka sergiliyor. Her iki sayı da bir önceki fuardakilerin iki katından fazla.

İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Müsteşarı Maria Tripodi, fuarın dışa açılım ve uluslararası iletişimin yeni bir safhası olduğunu belirtirken, İtalyan katılımcıların Çin pazarında beğeni toplamayı ve kabul görmeyi beklediğini söyledi.

İtalya ayrıca mücevher, giysi, aksesuar ve dondurma makineleri gibi İtalyan ürünlerinin sergilendiği bir Çin- İtalya Ticaret Odası Pavyonu da açtı.

Ticaret Odası Başkanı Paolo Bazzoni, Çin'in İtalyan şirketleri için büyük önem taşıdığını ve fuara katılmalarının İtalyan markalarının Çin'e girmesi ve büyük Çin pazarında daha fazla iş yapmaları için daha fazla fırsat yarattığını söyledi.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile ilgili Mutabakat Anlaşması'nın Mart 2019'da imzalanmasından bu yana Çin ve İtalya arasında ikili ilişkiler belirgin şekilde güçlendi. Çin ve İtalya arasındaki toplam ticaret hacmi 2022'de, önceki yıla göre yüzde 5,4 artışla 77,9 milyar ABD dolarına ulaştı.

Haikou'da Pazartesi günü başlayan Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı, 15 Nisan'a kadar sürecek. 3.300'ün üzerinde markanın katıldığı fuarda, 1000'den fazla ürün ise ilk kez yer alıyor.