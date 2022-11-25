İtalya-Çin Forumuna İkili Ticari Beklentiler Konusunda İyimserlik Damga Vurdu

ROMA, 25 Kasım (Xinhua) -- İtalya ve Çin'den girişimci, diplomat ve analistler Perşembe günü Kovid-19 pandemisi ardından iki yönlü ticaretteki geçici yavaşlamaya karşın iki ülke arasında gelecekte kurulacak ekonomik ilişkilere olan inançlarını ifade etti.

ROMA, 25 Kasım (Xinhua) -- İtalya ve Çin'den girişimci, diplomat ve analistler Perşembe günü Kovid-19 pandemisi ardından iki yönlü ticaretteki geçici yavaşlamaya karşın iki ülke arasında gelecekte kurulacak ekonomik ilişkilere olan inançlarını ifade etti.

Söz konusu açıklamalar Milano'da İtalya Çin Konseyi Vakfı'ndaki Etüt Merkezi tarafından düzenlenen "Çin-İtalya: İş Beklentileri" forumunda yapıldı.

Forumda söz alan vakfın başkanı Mario Boselli, "Küresel ekonominin krizde olmasından kaynaklanan bariz zorluklara karşın şirketlerden aldığımız mesaj, işbirliğine yönelik büyük bir istek şeklinde" diye konuştu.

İtalya'nın Çin Büyükelçisi Luca Ferrari, önümüzdeki yıl İtalya'nın amiral havayolu şirketi ITA tarafından Milano ile Shanghai arasında başlatılacak doğrudan uçuşların, ikili ekonomik ilişkileri daha da geliştireceğini belirtti.

Banca Intesa Sanpaolo'da Çin operasyonları başkanı olan Rosario Strano, Çin'de faaliyet gösteren İtalyan şirketleri için "kültürel, siyasi ve ekonomik zorluklar" gördüğünü, ancak piyasa potansiyelinin "halen her zaman olduğu gibi büyük" olduğunu dile getirdi.

Roma'daki Çin Büyükelçiliği geçici Maslahatgüzarı olan Zheng Xuan, hem İtalyan hem de Çinli şirketlerin uzun dönemli operasyonlara odaklanması gerektiğini vurguladı.

Zheng, "Ticari ilişkiler giderek daha karmaşık bir hal alıyor ve uzun vadeli bir vizyon gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

Çin telekomünikasyon ve bilişim teknolojisi devi ZTE'nin Avrupa operasyonları başkanı olan Hu Kun da benzer değerlendirmelerde bulundu. ZTE, İtalya'da 17 yıldır faaliyette bulunuyor.

"Bizim için stratejik öneme sahip bir pazar olan İtalya'da uzun vadeli yatırımlarda bulunduk" diyen Hu, "Bir piyasanın nasıl işlediğini öğrenmek ve güçlü ilişkiler geliştirmek önemli" ifadelerini kullandı.

Forumda söz alan çeşitli konuşmacılar, ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişimi hakkında açıklamalarda bulundu.

Guala Closures'da baş hukuk müşaviri olan Stefano Picchiotti, Çin'de yüksek kaliteli ürünlere olan talepte artış olduğunu söyledi. Şarap, alkollü içecek ve zeytinyağı için ürettiği emniyet bantlarıyla tanınan şirket, Çin'de 1998 yılından bu yana faaliyet gösteriyor ve standart ürünlere nazaran yüksek kaliteli ve prestij ürünlerinde daha hızlı büyüme bildirdi.