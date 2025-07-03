İtalya, Batı Şeria'nın İsrail'e Dahil Edilmesine Destek Verilmeyeceğini Açıkladı

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İtalya Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, Batı Şeria'nın İsrail'e dahil edilmesine yol açabilecek seçenekleri desteklemediklerini ifade etti. Ayrıca, Gazze'de ateşkes sürecinde Hamas'ın sorumluluğuna vurgu yaptı ve 7 Ekim'den beri İsrail'e silah ihracatını askıya aldıklarını belirtti.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Batı Şeria'nın İsrail'e dahil edilmesine yol açabilecek herhangi bir seçeneği desteklemediklerini bildirdi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Tajani, bu sabah parlamentonun üst kanadı Senato ile alt kanadı Temsilciler Meclisinin ortak dışişleri ve savunma komisyonunda konuştu.

Tajani, Arap ülkelerinin " Gazze'nin yeniden inşası ve bu çerçevede bir Filistin devletinin kurulması önerisi" dışında bir teklifi kabul etmediklerini belirterek, "Dolayısıyla Batı Şeria'nın İsrail Devleti'ne dahil edilmesine yol açabilecek hiçbir seçeneği paylaşmıyoruz ve desteklemiyoruz." ifadesini kullandı.

Ayrıca Tajani, Gazze'de ateşkes konusunda topun, Hamas'ın sahasında olduğunu söyledi.

Senato Genel Kurulundaki "bakana sorular" oturumunda yöneltilen bir soru üzerine Tajani, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e yönelik tüm silah ihracatı için gerekli bütün yetkilendirmeleri askıya aldıklarını yineledi.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
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