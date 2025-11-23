İtalya Başbakanlığından, Meloni-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama Açıklaması

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesinde, hem ikili düzeyde hem de NATO bağlamında Türkiye- İtalya ilişkilerinin öneminin ve güçlendirilmesinin ele alındığı bildirildi.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Meloni, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

İki lider, NATO çerçevesinde İtalya ile Türkiye arasındaki işbirliğinin önemini vurguladı.

Liderler görüşmelerinde, özellikle Ukrayna'daki savaş ve Orta Doğu'daki durum olmak üzere devam eden uluslararası krizler üzerine kapsamlı bir değerlendirme yaptı.

Ayrıca liderler, stratejik sektörlerde de güçlü bir ekonomik büyümenin sürdüğü son derece olumlu çerçevede, iki ülke ilişkilerini daha da güçlendirme temennisini paylaştı.