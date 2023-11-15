İtalya Başbakanlığından Erdoğan-Meloni görüşmesine ilişkin açıklama Açıklaması

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde Orta Doğu'da süregelen krizi ele aldığı ve Türkiye'nin bu bağlamda oynadığı rolün önemine vurgu yaptığı bildirildi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde Orta Doğu'da süregelen krizi ele aldığı ve Türkiye'nin bu bağlamda oynadığı rolün önemine vurgu yaptığı bildirildi.

İtalya Başbakanlığından yapılan açıklamada, Meloni'nin müttefik milletlerin başlıca devlet ve hükümet başkanları ve Orta Doğu bölgesinde sürmekte olan derin krizden en çok etkilenen ülkelerin liderleriyle yakın temas halinde olmaya devam ettiği belirtildi.

Başbakan Meloni'nin bu kapsamda bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile detaylı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği vurgulanan açıklamada, "Görüş alışverişi sırasında, süregelen krize ilişkin son gelişmeler ele alındı. Başbakan, bölgenin geri kalanına yayılmaması gereken çatışmanın hızlı bir şekilde azalmasını diledi ve Türkiye'nin, bu bağlamda oynadığı son derece önemli rolün altını çizdi." ifadeleri kullanıldı.

Her iki liderin de bölgenin geçirdiği zorlu safhada güvenlik ve istikrara katkıda bulunma iradesini yinelediği aktarılan açıklamada, "Görüşme; İtalya'nın pozisyonunu ve özellikle de Hamas tarafından rehinelerin derhal serbest bırakılması gerekliliğini ve Gazze'deki sivil halk lehine insani aralara verilen desteği yinelemek için bir fırsat oluşturdu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Meloni'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Mısır üzerinden gelen İtalyan insani yardımı ve Gazze'deki sivil halka yönelik yapılabilecek ek yardımlar hakkında bilgi verdiği belirtilerek "İki lider, krizin gelişimi konusunda yakın koordinasyonun sürdürülmesinin öneminin altını çizdi ve yakın zamanda yeni bir buluşma fırsatına sahip olma umudu ifade edildi." denildi.