İtalya Başbakanı Meloni, Ukrayna'ya verdikleri desteğin süreceğini teyit etti

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ülkesinin Rusya- Ukrayna savaşında Ukrayna'ya verdiği desteği teyit ederken, savaş uçağı gönderme konusunun şu an için masada olmadığını söyledi.

Meloni, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinin ardından beraber düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu.

Başbakan Meloni, "Rus saldırganlığı karşısında İtalya'nın tam desteğini yineledim. İtalya, bu konuda tereddüt etme niyetinde değil ve olmayacak da. Zamanı on yıllarca yıl geriye alan işgalin üzerinden neredeyse bir yıl geçti. İşgal birkaç gün sürecekti ama özgürlüğünü, kimliğini ve egemenliğini savunmak için her şeyi yapmaya hazır bir millettin kahramanca tepkisi hafife alındığı için bu böyle gitmedi." dedi.

İtalya'nın müzakere koşullarının oluşturulması için elinden geleni yapacağını aktaran Meloni, "Ancak o zamana kadar, her türlü askeri, mali, insani desteği verecektir. Ukrayna'yı askeri olarak destekleyenler, barış için de çalışanlardır." diye konuştu.

Başbakan Meloni, Ukrayna'nın kimliğini müdafaa etme savaşını çoktan kazandığını da dile getirdi.

Zelenskiy ile beraber yalnızca savaş değil, savaş sonrasında yeniden yapılanmayı da konuştuklarından bahseden Meloni, "İtalya, yeniden yapılanma konusunda nisan ayında bir konferans düzenleme konusunda çalışıyor." dedi.

???????Meloni, Ukrayna'ya savaş uçağı verilmesine yönelik bir soru üzerine, "Bir saldırı olduğunda tüm silahlar savunma amaçlıdır. Şu an için masada uçak gönderme gibi bir şey yok. Bu uluslararası ortaklarla alınacak bir karar. Stratejik hedefleri koruyacak Samp-T gibi hava savunma sistemleri üzerinde durduk." yanıtını verdi.

İtalya'da sağ koalisyon iktidarının ortaklarından Forza Italia'nın lideri Silvio Berlusconi'nin Zelenskiy hakkında geçen hafta sarf ettiği "Donbas'ın iki özerk cumhuriyetine saldırmayı kesseydi, bu onun için yeterli olurdu. Bu olmadı. Bu nedenle, bu beyefendinin davranışını son derece olumsuz buluyorum." şeklindeki ifadeleri hatırlatılan Meloni, iktidarının Ukrayna konusunda bir bütün olduğunu ve bunun parlamentoda Ukrayna'ya yönelik çıkan destek için yapılan oylamalara da yansıdığını söyledi.

Meloni, Zelenskiy ile görüşmesinden önce Kiev yakınlarında savaşta harabeye dönen İrpin ile Buça kentlerini ziyaret etmişti.