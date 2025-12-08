Haberler

İtalya: Ukrayna'da adil ve kalıcı barış için ABD ile Avrupa'nın görüş birliğinde olması önemli

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda adil ve kalıcı bir barış için ABD ile Avrupa ortaklarının görüş birliğinin önemine dikkat çekti. Meloni, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile video konferans toplantısına katılarak barış sürecini değerlendirdi.

İtalya Başbakanlığından yapılan açıklamada, Başbakan Meloni'nin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve bazı Avrupalı liderlerle, ABD ve Ukrayna heyetleri arasındaki son görüşmeler ışığında Ukrayna'daki barış sürecine ilişkin durumu yeniden değerlendirmek üzere video konferans toplantısına katıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Başbakan Meloni, Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışa ulaşabilmek için Avrupa'daki ortaklar ile ABD arasında görüş birliğinin önemini bir kez daha vurguladı." ifadesi yer aldı.

Başbakanlık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Toplantıya katılan liderlerin değerlendirmesine göre, bu aşamada temel öncelik, sağlam güvenlik garantilerinin tanımlanması ve Ukrayna'ya destek ile ülkenin yeniden inşasına yönelik ortak önlemlerin belirlenmesi gibi, Ukrayna'nın ve Avrupalı ortaklarının hayati çıkarlarını ilgilendiren konularda uyum ve yakınlaşma düzeyini artırmaktır."

Açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin yarın Roma'yı ziyaret edeceği bildirildi.

Meloni ve Zelenskiy dün de bir telefon görüşmesi yapmış ve bu görüşmede İtalyan lider, Kiev'e enerji altyapısı ve sivil halkı desteklemek amacıyla acil yardım malzemeleri gönderileceğini ifade etmişti.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
