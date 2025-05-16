- İtalya Başbakanı Meloni: " Rusya'nın başlattığı saldırganlık, istikrarsızlaştırıcı etkilere neden olmaya devam etmektedir"

"Vladimir Zelenskiy barış istiyor, bunu dün bir kez daha gözlerimizle gördük"

TİRAN - İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Arnavutluk'ta gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'nde, " Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırganlık savaşının, kurallara dayalı uluslararası sisteme açtığı yara, savaşın sınırlarının çok ötesinde istikrarsızlaştırıcı etkilere neden olmaya devam etmektedir" dedi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'nde konuşma yaptı. Başbakan Meloni konuşmasına Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın liderliğinde gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı zirvede Rama'yı seçim zaferinden dolayı tebrik ederek başladı. Avrupa kimliğini, coğrafyadan önce tarih tarafından kurulan bir gerçek olarak gördüğünü belirten Meloni, "Arnavutluk, tıpkı İtalya, Sırbistan ya da Norveç gibi, hangi organizasyonun parçası olduklarına bakılmaksızın Avrupa'dır. Bu yüzden, birinin Avrupa olanı ve olmayanı belirleme hakkını iddia etmeye çalıştığında her zaman gülümsüyorum. Bugün bu masanın etrafında bulunan devletler arasında, bazıları AB'ye katılmamayı tercih etti, diğerleri ise buna katılma arzusundalar; her ikisi de 27 AB Üye Devletinden daha az Avrupalı değildir" dedi.

"Yeni bir Avrupa inşa etmek istiyorsak, bunu Batı Balkanlar'sız hayal edemeyiz"

Bugünkü toplantının Avrupa'yı yeniden birleştirme sürecinde bir adım daha atmak olduğunu kaydeden Başbakan Meloni, "Eğer gerçekten yeni bir Avrupa, yeni bir dünyada inşa etmek istiyorsak, bunu Batı Balkanlar'sız, onların halkları, kimlikleri ve tarihi geçmişleri olmadan hayal edemeyiz. Batı Balkanlar, Avrupa'nın kenarlarında ya da kıtamızın ötesinde yer almıyor. Onlar, kıtamızın tam merkezindedir" diye konuştu.

İtalya'nın Batı Balkanlar'a yönelik stratejik bir yaklaşımı savunmaya kararlı olduğunu kaydeden Meloni, "Bölgenin getirdiği karmaşık zorluklara rağmen, bu ülkelere net bir Avrupa Birliği entegrasyonu perspektifi sunma ihtiyacını göz önünde bulundurmak önemlidir. Batı Balkanlar'ın, tıpkı Doğu'ya doğru olan entegrasyonu gibi, Avrupa'nın güvenliğine yönelik stratejik bir yatırım olduğuna ve özellikle sınırlarımızda olan biteni göz önünde bulundurduğumuzda, buna olan inancım tamdır" ifadelerini kullandı.

" Rusya'nın başlattığı saldırganlık, kriz odaklarını yeniden alevlendirmeye katkıda bulunmaktadır"

Son derece birbirine bağlı bir dünyada yaşadıklarını ve geleceklerinin karşılıklı bağımlılığı olduğunu söyleyen İtalyan lider Giorgia Meloni, "Avrupa'nın doğu sınırlarında olanlar, Akdeniz sınırlarında olanlarla bağlantılıdır. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırganlık savaşının, kurallara dayalı uluslararası sisteme açtığı yara, savaşın sınırlarının çok ötesinde istikrarsızlaştırıcı etkilere neden olmaya devam etmektedir. ve bir domino taşı gibi, bu, diğer kriz odaklarını yeniden alevlendirmeye ya da patlatmaya katkıda bulunmaktadır. Bunu Orta Doğu'da ve başka yerlerde de gözlemledik" şeklinde konuştu.

Ukrayna'nın yanında durmaya devam edeceklerini belirten Meloni, "Bu savaşın derhal sona ermesi için çaba göstereceğiz, çünkü güvenliğimiz ve özgürlüğümüz, en güçlülerin kanunu yerine hukukun üstünlüğünün yeniden sağlanmasına bağlıdır. ve Avrupa ve özgürlükten bahsederken, kendi özgürlüğünü ve bağımsızlığını savunmak için her şeyi riske atmaya istekli bir halktan daha Avrupa'ca bir şey olamaz diye düşünüyorum. Her gün, Ukrayna halkının kahramanlığı ve azmi, bize Avrupa'nın ne olduğunu ve ortak kimliğimizin en derin yönünün ne olduğunu hatırlatıyor: özgürlük" dedi.

"Dünya, kimlerin gerçekten bir müzakere masasına oturmaya istekli olduğunu ve kimlerin olmadığını gördü"

Barış istediklerini vurgulayan İtalya Başbakanı Meloni, "Vladimir Zelenskiy ve Ukrayna halkı barış istiyor, bunu dün bir kez daha gözlerimizle gördük. Dünya, kimlerin gerçekten bir müzakere masasına oturmaya istekli olduğunu ve kimlerin olmadığını gördü. Bu, aynı zamanda bazı propaganda unsurları açısından, kimin barışı aradığını ve kimin aramadığını da gösteriyor. Dün yaşananları bir geri adım olarak yorumlamamalı ve pes etmemeliyiz. Bunun yerine, kararlılıkla ısrar etmeli ve nihayetinde Ukrayna için ciddi güvenlik garantileriyle şartsız bir ateşkese ve gerçek bir barış anlaşmasına ulaşmalıyız; bu hedefe ulaşmak için gereken her şeyi yapmaya tamamen hazırız" diye konuştu.

"Avrupa bazen büyük zorluklarla yüzleşme konusunda yetersiz kalıyorsa, bunun suçlusu başkaları değildir"

"Yeni bir dünyada yeni bir Avrupa inşa etmenin" temelden başlayarak kim oldukları üzerinde düşünmek anlamına geldiğini aktaran Meloni, "Hiçbirimiz, Avrupa Devletleri arasında herhangi bir birlik biçimini güçlendirmeye ilgi duymuyoruz. Amacımız, böyle hızlı değişen bir dünyada, önümüzdeki on yıllarda ve yüzyıllarda kim olduğumuzu ve ne olmak istediğimizi korumak için bunu yapmak. Çünkü, eğer Avrupa bazen büyük zorluklarla yüzleşme konusunda yetersiz kalıyorsa, bunun suçlusu başkaları değildir. Bu, bizim sorumluluğumuzdur ve bizlere düşen, bir gerileme yoluna gitmek mi yoksa, bunun yerine ona karşı savaşmak mı gerektiğine karar vermektir. ve eğer savaşmaya karar verirsek, öncelikle farkındalık kazanmalıyız, bu da en çok kim olduğumuzun farkında olmakla ilgilidir; Avrupa medeniyetinin ne olduğunu; insanlık tarihi boyunca elde ettiği büyük başarıları anlamakla ilgilidir" ifadelerini kullandı.

Son olarak Arnavutluk hükümetinin Lezha şehrine yakın Gjadri bölgesinde tahsis ettiği göçmen kampına dair de açıklamalarda bulunan Meloni, henüz kampı ziyaret etmediğini, fakat çalışmaların devam ettiğini ve doğru yolda ilerlediklerini de kaydetti.