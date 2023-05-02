İtalya Başbakanı Meloni: 'Roma ile Viyana arasında düzensiz göç konusunda büyük sinerji var'

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Roma ile Viyana arasında düzensiz göç ve Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırlarının korunması konularında "büyük bir sinerji" olduğunu söyledi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Roma ile Viyana arasında düzensiz göç ve Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırlarının korunması konularında "büyük bir sinerji" olduğunu söyledi.

Meloni, Avusturyalı mevkidaşı Karl Nehammer ile Roma'daki başbakanlık sarayı Chigi'de görüştü. İki başbakan görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Avusturya ile daimi işbirliğinin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Meloni, "Düzensiz göç akınlarının baskısından muzdarip iki ülkeyiz. Bu konu, Avusturya ve İtalya'nın son aylarda birbirlerini işbirliği içinde buldukları ve daha da fazla işbirliği yapmaya niyetlendikleri temalardan biri oldu. Beraber AB'nin dış sınırlarının korunmasını istedik. Bu konuda aramızda büyük sinerji var." dedi.

Meloni, "Haziranda önemli bir AB Zirvesi olacak. O toplantıda AB Komisyonu, AB'nin dış sınırlarının korunmasından, Avrupa'ya göç akınlarının Akdeniz ve tüm yollar dahil olmak üzere yönetilmesine uygun somut paradigma değişikliğine çağrılacak." diye konuştu.

Nehammer de enerji arzı, barış, Afrika ile ilişkiler gibi konularda büyük sınamalarla karşı karşıya olduklarını belirterek, "İtalya ile işbirliği çok daha önemlidir. Geçmiş ve bugün bizi suç ve düzensiz göçe karşı ittifak konusunda bağlıyor. Göçmenleri kullanan insanlar iki ülkeyi de etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Nehammer, göç konusunda yeni önlemler ve yeni paradigmalar gerektiğini belirtti.