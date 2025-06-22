İtalya Başbakanı Meloni, Orta Doğu Krizine Çözüm Arayışında

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, ABD'nin İran'ın üç nükleer tesisine gerçekleştirdiği hava saldırısının ardından bazı liderlerle, çatışmanın daha da genişlemesini önlemek ve krize siyasi bir çözüm bulmak için taraflar arasındaki müzakerelerin hızla yeniden başlatılmasına yönelik telefon görüşmeleri yaptığı bildirildi.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, " Orta Doğu'daki krizin derinleşmesi üzerine bu sabah acil hükümet toplantısının ardından Başbakan Meloni, gün boyunca bazı uluslararası ortaklarla ve bölgenin başlıca aktörleriyle birçok temas gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

Meloni'nin, G7 Dönem Başkanı ve Kanada Başbakanı Mark Carney, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüş alışverişinde bulunduğu belirtilen açıklamada, Başbakan'ın ayrıca bölgesel düzeyde de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştüğü bilgisi verildi.

Açıklamada, "Tüm muhataplarla ortak bir şekilde, çatışmanın daha da genişlemesini önlemek ve krize siyasi bir çözüm getirebilmek amacıyla taraflar arasında müzakerelerin hızla yeniden başlatılması gerekliliği vurgulandı ve bu konuya en yüksek düzeyde önem atfedildi." ifadesine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 21 Haziran'ı 22 Haziran'a bağlayan gece İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.