İtalya Başbakanı Meloni, Kanada'daki G7 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, nükleer silahlarla donatılmış bir İran olamayacağı konusunda G7 ülkeleri olarak hemfikir olduklarını ve üzerinde çalıştıkları amacın, İran'ın nükleer bir güç olmasının önüne geçecek müzakerelere ulaşmak olduğunu söyledi.

Meloni, Kanada'nın Kananaskis beldesindeki G7 Liderler Zirvesi'nin ardından İtalyan basınına değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Meloni, Orta Doğu durumu ele aldıklarını, burada barış ve istikrardan yana olduklarını belirterek, "Bölgedeki istikrarsızlığın ana kaynağının İran olduğunu biliyoruz. Hepimiz nükleer silahlarla donatılan bir İran olamayacağı konusunda hemfikiriz. İsrail'in kendini savunma hakkına sahip olduğunu kabul ediyoruz. Hepimizin üzerinde çalıştığı amaç, İran'ın nükleer bir güç olmasının önüne geçecek müzakerelere ulaşmak." dedi.

ABD'nin müzakereler yürüttüğünü, bunlardan iki tura Roma'da ev sahipliği yaptıklarını anlatan Meloni, "Bu irade kaydedilmedi. Olan bitenle senaryonun açıkça değişip değişmeyeceğini göreceğiz." diye konuştu.

Meloni, bölgede yükselen tansiyona işaret ederek, "Bir tırmanış yönünde ilerliyoruz. Bugün bir tehdit olduğunun farkındayız ve bu tehdidi etkisiz hale getirmek için çalışmak gerekiyor. Hepimiz bunun müzakereler yoluyla yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bir girişimde bulunuldu ama maalesef sonuç alınamadı. Bugün müzakerelere ulaştığımız ve hepimizin paylaştığı hedefe, yani İran'ın nükleer güç olmaktan vazgeçmesine ulaştığımız farklı bir senaryonun mümkün olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in "Bu, İsrail'in hepimiz için yaptığı kirli iş." sözleri hatırlatılan ve buna ilişkin değerlendirmesi sorulan İtalya Başbakanı, "Nükleer güç olan bir İran sadece İsrail için değil, hepimiz için bir tehdittir. Bu görüşe katılıyorum." cevabını verdi.

Meloni, ABD Başkanı Donald Trump'ın çatışmaya doğrudan müdahale etmesi durumunda, İtalya'nın ABD'ye üs tahsis edip etmeyeceği sorusunu da "Bu şu anda verebileceğim bir yanıt değil. Eğer böyle bir şey olursa, ilgili kişileri toplayıp kararımızı veririz. Bu öyle hemen verilecek bir karar değil." şeklinde yanıtladı.

Meloni, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "İran'da rejim değişikliği için güç kullanılmamalı" yönündeki çıkışına dair yanıt verirken, "Ben hep, en iyi senaryonun; baskı altındaki İran halkının rejimi devirmesi olduğunu düşündüm. Ama sonuçta elinizde olan unla ekmek yaparsınız. Elinizdeki senaryoda hareket etmek zorundasınız. Hedefimiz İran'ın nükleer güç olmasını engellemek." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İsrail-İran krizinde arabuluculuk yapması fikri konusundaki görüşleri de sorulan Meloni, şu şekilde yanıtladı:

"Benim açımdan, savaşta olan bir ülkeye başka bir savaşta arabuluculuk görevi vermek, en iyi seçenek gibi görünmüyor. Üstelik bu, bu günlerde kişisel olarak duyduklarıma dayanarak söylüyorum: Zaten masada olan bir seçenek değil. Ama tabii Putin'in İran'la ilişkileri göz önüne alındığında, eğer İran'ı nükleer programdan vazgeçmeye ikna etmek isterse tabii eğer bu programı desteklemiyorsa, biz buna her zaman açığız."

Rusya-Ukrayna savaşı

Meloni, zirvede ele aldıkları Rusya-Ukrayna savaşı ve buna yönelik barış çabalarına da değinerek, "Her seferinde barış yolunda bir adım atılmaya çalışıldığında, Rusya bu tür sivil halka yönelik saldırılarla provoke ediyor." dedi.

ABD Başkanı'nın adil ve kalıcı bir barış için sarf ettiği çabaları destekleme konusunda hemfikir olduklarını vurgulayan Meloni, "Ateşkes ve ciddi müzakerelerin başlatılması için gereken sürece baktığımızda, Ukrayna'nın büyük bir isteklilik gösterdiğini, Rusya'nın ise hiç ilgi göstermediğini görüyoruz." diye konuştu.

Meloni, G7 Zirvesi'ndeki tartışmaların büyük ölçüde Ukrayna'ya nasıl destek vermeye devam edileceği üzerine yoğunlaştığını belirterek, bir yandan desteği sürdürmenin, diğer yandan Rusya üzerinde baskıyı özellikle yaptırımlarla artırmanın tartışıldığını aktardı.

Başbakan Meloni, zirvede Ukrayna üzerine ortak özel bir bildirge öngörülmediğini de söyledi.

"Gazze'de bir ateşkese ulaşmak için doğru zaman"

İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Gazze'nin de gündeme geldiğini belirten Meloni, "Bence şu an, uygun biçimde baskı uygulandığında, Gazze'de bir ateşkese ulaşmak için doğru zaman. Bunun için çok çalıştım ve sonuç bildirgesinde bu yönde bir ifadenin yer almasından memnunum." ifadelerini kullandı.

Başbakan Meloni, "Arap ülkelerinin sunduğu yeniden yapılanma planını her zaman destekledim. Özellikle Körfez ülkelerinin bu aşamada bölgedeki rolü hayati önemde. ve mümkünse, bu ülkelerin Gazze konusunda bir çözüm bulmamıza yardımcı olmada sorumluluk üstlenmelerini desteklemeliyiz. Bu nedenle bir ateşkes olursa, ben işe oradan başlardım." yorumunu yaptı.

"Gazze'de bir ateşkese ulaşılabilecek bir dönemden geçtiğimize inanıyorum." diyen Meloni, "Bu düşüncemi son günlerde görüştüğüm herkesle ve zirvede bulunanlarla paylaştım. ve bu konuda bir yakınlaşma da buldum. Öyle ki bu ortak tutum, G7'nin sonuç bildirgesinde de yer aldı. Bu da hepimizin bu sonuca ulaşmak için çaba gösterilmesi gerektiğine inandığımız anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Meloni, AB ve ABD arasında gümrük tarifeleri konusunda çözüm bulunacağı görüşünde

Avrupa Birliği (AB) ve ABD arasındaki gümrük vergilerine ilişkin müzakerelere de değinen Meloni, "Sonunda bir çözüm bulunacağını düşünüyorum." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın AB'nin tarife önerilerine yönelik eleştirilerinin sorulması üzerine Meloni, "Bu halen devam eden bir müzakere. Burada ABD Başkanı Donald Trump ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasında bir görüşme daha gerçekleşti, bu da demek oluyor ki konuşmalar ve çözüm arayışları sürüyor. Bugün sahip olunan ilişkinin samimiyetine ama aynı zamanda sürekliliğine ve sükünetine baktığımda, bence manzara oldukça değişti. İtalya olarak, sürekli ve açık ama aynı zamanda huzurlu ve açık bir diyalog kurmak için yaptığımız çalışmalardan gurur duymalıyız." yanıtını verdi.

Meloni, ayrıca daha önce ilk kez İtalya'nın gündeme getirdiği göç konusunun da bu zirvede görüşülmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.